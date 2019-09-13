AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "Konya'daki 17 yıl önce bin 190 olan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki okul sayısını 2 bin 51'e çıkarttık. Şehrimize 11 bin 787 yeni derslik kazandırdık." dedi.

Etyemez, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü ziyaretinde, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin ülkenin geleceğinin temeli olduğunu belirten Etyemez, bunun için de üreten, sorgulayan, vatanına ve milletine sevdalı nesiller yetiştirmekten geçtiğini ifade etti.

Milletvekili Etyemez, eğitime yatırımın, geleceğe yatırım olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konya'daki 17 yıl önce bin 190 olan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki okul sayısını 2 bin 51'e çıkarttık. Şehrimize 11 bin 787 yeni derslik kazandırdık. Öğrencilerimizin daha az kişilik ferah sınıflarda kaliteli eğitim almasını sağladık. Ülkemiz bütçesinin önemli bir kısmını eğitim öğretime ayırarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini 7,5 milyardan, 114 milyar liraya çıkarttık. Okullarımızın teknolojik alt yapısını yenilerken meslek liselerine ayrımcılık yapılmasına neden olan katsayı sistemini sona erdirdik. Kitapları öğrencilerimize ücretsiz dağıtırken, kitaplardaki ideolojik unsurları ayıkladık. Şüphesiz eğitim sistemimizin temel direği evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, ülkemizin geleceğini şekillendiren öğretmenlerimizdir. Son 17 yılda 632 bin öğretmen ataması yaparak eğitim kadromuzu daha da güçlendirdik."

Seyit Ali Büyük de yürüttükleri çalışmalar hakkında Etyemez'e detaylı bilgi verdi.

Etyemez daha sonra Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Sami Sağdıç'ı makamında ziyaret etti.