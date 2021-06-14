Şehrimize Yeni Yollar Kazandırmaya Devam Ediyoruz - Son Dakika

Şehrimize Yeni Yollar Kazandırmaya Devam Ediyoruz

ŞEHRİMİZE YENİ YOLLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZAntakya Belediyesi şehrin 95 Mahallesi'nde alt yapısı tamamlanmış yollarda bakım, onarım, iyileştirme çalışmalarına devam ederken bir yandan da şehre yeni yollar kazandırıyor.

ŞEHRİMİZE YENİ YOLLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ Antakya Belediyesi şehrin 95 Mahallesi'nde alt yapısı tamamlanmış yollarda bakım, onarım, iyileştirme çalışmalarına devam ederken bir yandan da şehre yeni yollar kazandırıyor. Yürütülen hizmetler çerçevesinde Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Üçgedik Mahallesi ve Kuzeytepe Mahallesi'nde yol açma ve malzeme serme çalışması gerçekleştirdi. Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamada; mahalle sakinlerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Üçgedik ve Kuzeytepe Mahallelerinde yol açma, zemin düzenleme ve malzeme serme çalışmalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği, çalışmaların ardından yolun hizmete sunulacağı belirtildi. Yayın Tarihi : 14 Haziran, 2021

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