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Şehrimizi baştan aşağı pırıl pırıl yaptık - Son Dakika

Şehrimizi baştan aşağı pırıl pırıl yaptık

15.11.2021 14:06
Şehrimizi baştan aşağı pırıl pırıl yaptık

Covid-19 salgının ilk gününden itibaren il genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda genel temizlik çalışması yaptı.

Kaldırımları, cadde ve bulvarları pırıl pırıl yapan ekipler, vatandaşların takdirini topladı.

İl genelinde Covid-19 tedbirlerini titizlikle uygulayan ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaya ve trafik yoğunluğunun az olduğu gecenin ilerleyen saatlerinde şehri baştan aşağı pırıl pırıl yaptı. Cadde, sokak, bulvar gibi sorumluluk alanında bulunan bölgeleri dezenfekte eden ekipler, vatandaşların takdirini topladı.

"Bu zorlu süreci birlikte aşacağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda şehir merkezinde genel bir dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "İtfaiyemiz ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız işbirliğiyle ilimiz merkezinde hemşehrilemizin yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ettik. Covid-19 salgınına karşı hepimizin üzerine düşen belirtilen kurallara uymamız ve aşımızı olmamızdır. İlimiz genelinde çalışmalarımızı sürdürürken, hemşehrilerimizi de aşı olmaya ve maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeye davet ediyoruz. Hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şehrimizi baştan aşağı pırıl pırıl yaptık - Son Dakika


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