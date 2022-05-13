''Şehrimizin her noktasında vatandaşımızla kucaklaşıyoruz'' - Son Dakika

Yuvam Akarca Üst Yönetimi ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, site sakinlerinin ihtiyaçlarını dinledi. Toplantıda hazır bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç'ten bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, site üst yönetimiyle fikir alışverişinde bulundu. Bu tarz toplantılara çok önem verdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Yuvam Akarca'nın değerli site yönetiminin daveti üzerine bir araya geldik. Site sakinlerimizin istek ve taleplerini aldık. Biz her zaman halkımızın arasında olmaya gayret gösteriyoruz. Büyükşehir olarak ziyaretlerimizde hem Kocaeli genelinde yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları anlatıyoruz, hem de vatandaşlarımızın istek ve beklentilerini birinci ağızdan alma adına komşularımızla, hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Bu ziyaretlerimizin şehrimiz ve mahallelerimiz adına çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bu toplantılarla şehrimizin her bir noktasındaki vatandaşımızla görüşeceğiz ve kucaklaşıyoruz" dedi.

SİTE YÖNETİMİNDEN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükakın'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yuvam Akarca Üst Yönetim Başkanı Adem Elbaş, "Yuvam Akarca üst yönetimi olarak davetimize karşılık veren Başkan Büyükakın ve Genel Sekreter Yardımcısı Mengüç'e teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile 12 Bölge Yönetim Kurulu Başkanları ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu olarak bir araya geldik. Bölgemizde yapılmasını istediklerimizle alakalı başkanımıza istek ve taleplerimizi ilettik. Başkanımız bizi can kulağı ile dinleyerek istek ve taleplermizin yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere taleplerimizin yerine getirilmesi için çözüm odaklı çalışma yapılması talimatını verdi. Bu ziyaret için şahsım ve bölge başkanlarım adına Başkanımız Tahir Beye çok teşekkür ediyorum" dedi.