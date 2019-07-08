Son Dakika Haberleri: ''Şehrimizin yükünü çalışanlarımızla omuzluyoruz''
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''Şehrimizin yükünü çalışanlarımızla omuzluyoruz''

56 dakika önce

Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nde mazeret üretmeden çözüm üretiyoruz. Şehrimizin yükünü çalışanlarımızla omuzluyoruz. Çalışanlarımızın her biri değerlidir, kıymetlidir" açıklamasını yaptı.

''Şehrimizin yükünü çalışanlarımızla omuzluyoruz'', System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve yönetimini makamında konuk etti. Çalışanların huzurlu bir ortamda bu aziz halka hizmet etmesinin önemine değinen Başkan Büyükakın, "İşçi memur tüm çalışan kardeşlerimizle Kocaelilere hizmet ediyoruz. Emekleriyle kentimizin güzelleşmesine gayret eden çalışanlarımızın alın terinin karşılığını vermek için her türlü fedakârlığı gösteriyoruz" dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZIN HER BİRİ DEĞERLİDİR, KIYMETLİDİR"

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehre değer katan yükünü alan hizmetleri üreteceklerini de dile getiren Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nde mazeret üretmeden çözüm üretiyoruz. Bu çözümlerle birlikte şehrimizin yükünü çalışanlarımızla omuzluyoruz. Çalışanlarımızın her biri değerlidir, kıymetlidir. Hiçbir şekilde milletimize karşı olan sorumluluğumuzu unutmadan hizmet üretiyoruz. Bunu da çalışanlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu kutlu dava yolunda hesabî düşünmeye veya nefsimizin peşine takılmaya hakkımız yok. Hizmet yarışında Kocaeli en önde olacak. Tüm gücümüzle ve imkânlarımızla halkımızın taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.

"EN MUTLU ŞEHİR HEDEFİMİZE, ÇALIŞANLARIMIZLA ULAŞACAĞIZ"

Nazik ziyaretleri için Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube yönetimine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Şahsımın ve kurumumun nazarında her işçinin emeği kutsaldır. Bizler için diğer bir unsur işçilerimizin alın teri ve işindeki başarısıyla, ailesine, ülkesine ve milletine yaptığı katkıdır. Milletimizin gönlünde her çalışanımız yer etmelidir. İşçi memur hep birlikte çalışacağız, en mutlu şehir hedefimize alın teriyle katkı veren çalışan kardeşlerimle ulaşacağız" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:56 Kaynak: Bültenler
Tahir Büyükakın, Kocaeli, Memur, Güncel
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