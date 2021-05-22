Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor - Son Dakika

Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor

22.05.2021 14:21

Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor Kas ve eklem ağrıları için burayı tercih ediyorlar Bingöl'de ki kaplıcalara yoğun ilgi Bingöl'ün Kığı ilçesinde bulunan ve çeşitli eklem ağrılarına iyi gelen kaplıcalar yoğun ilgi görüyor.

Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor

Kas ve eklem ağrıları için burayı tercih ediyorlar

Bingöl'de ki kaplıcalara yoğun ilgi

BİNGÖL - Bingöl'ün Kığı ilçesinde bulunan ve çeşitli eklem ağrılarına iyi gelen kaplıcalar yoğun ilgi görüyor. Şifalı su olarak bilinen kaplıcaların geçmişi ise yaklaşık 200 yıl kadar öncesine dayanıyor.

Yeşil doğası ile bilinen Bingöl'ün Kığı ilçesine bağlı Sabırtaşı Köyü'nde bulunan kaplıcalar 200 yıllık geçmişi ile hizmet vermeye devam ediyor. Şehrin dışında, yeşilin içinde bulunan kaplıcalar ziyaretçilerine adeta şifa dağıtıyor. İçerisinde taşıdığı mineraller ile bel, boyun, romatizma ve çeşitli kas-eklem hastalıklarına da iyi gelen kaplıca, bölgedeki halkın yanı sıra şehir dışından da gelen ziyaretçilerine şifa dağıtıyor. Kaplıcalar yılın her mevsimi rağbet görüyor.

Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum

Bingöl'ün Kığı ilçesinin Sabırtaşı Köyü'nde bulunan kaplıcaya çok eskiden beridir gittiğini ifade eden İbrahim Zilekoğlu, "Benim sağ omuzumda kas yırtılması ve boynumda fıtık vardı. Sağ elimi omzuma dokunduramıyordum. Bu yıl ikinci gelişimde elimi omzuma rahatlıkla dokundurabiliyorum. Herkese buraya gelmesini tavsiye diyorum" dedi.

Şifalı suların 200 yıllık bir geçmişi var

Kaplıcaların şifalı olduğunu ifade eden Halk Ozanı Abdurrahman Delen, "Buradaki şifalı suların 200 yıllık bir geçmişi var. Burasının doğallığı bozulmamış bir yer olmasıyla biliniyor. Burada romatizmaya, kalp hastalarına, kadın hastalıklarına, bel fıtığına ve eklem ağrılarına iyi geldiği biliniyor. Buradaki kaplıcanın su değerleri de oldukça iyidir. Birçok vatandaşımız böyle kaplıca olduğunu bilmiyor" diye konuştu.

Eskiden katırlar ile buradaki şifalı sulara gelirdik

İstanbul'dan geldiğini söyleyen Asım Özaltın, "Babamız bizi çocukken buraya getirirdi. Eskiden katırlar ile buradaki şifalı sulara gelirdik. Şifalı su olduğunu biliyorum. Biz de memleketimize geldiğimiz zaman buldukça bu kaplıcalara geliyoruz" şeklinde konuştu.

Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor
Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor
Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor
Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor

Sabırtaşı, Bingöl, Kığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor - Son Dakika


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