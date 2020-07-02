Şehrin en değerli arazisini kent bostanı yaptılar - Son Dakika

Şehrin en değerli arazisini kent bostanı yaptılar

Şehrin en değerli arazisini kent bostanı yaptılar Nilüfer Belediyesi, belediye binasının yanındaki en değerli boş araziyi ekolojik tarımın yapılacağı kent bostanına dönüştürdü Korona virüs pandemisi tarımsal uygulamaları hareketlendirdi Nilüfer'de beton binaların arasındaki kent bostanı...

Şehrin en değerli arazisini kent bostanı yaptılar

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Nilüfer Belediyesi, belediye binasının yanındaki en değerli boş araziyi ekolojik tarımın yapılacağı kent bostanına dönüştürdü

Korona virüs pandemisi tarımsal uygulamaları hareketlendirdi

Nilüfer'de beton binaların arasındaki kent bostanı nefes aldıracak

BURSA - Bursa'nın en değerli arazilerinden birisi olan Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nin yanındaki boş alan belediye tarafından ekolojik tarım yapılabilmesi için kent bostanına dönüştürüldü. Ata tohumlarının ekildiği kent bostanından bütün vatandaşlar faydalanabilecek. Kent bostanında atık sebze meyveler kullanılarak üretilen organik gübre de kullanılacak.

Nilüfer Belediyesi, tarım yılı ilan ettiği 2020 senesinde ilçenin dört bir yanında tarım alanları oluşturmaya devam ediyor. Ekolojik tarım şartlarında üretim yapılacak bir alan da binaların yoğun olduğu İhsaniye Mahallesi'ne kazandırdı.

Toplam 600 metrekare alana sahip olan ekolojik tarım alanın büyük kısmına yükseltilmiş yataklar yapıldı. Bostanın içerisinde insanların incelemesi için gezi alanı da oluşturulurken, ekilen tohum ve fidelerin hepsi Ürünlü Mahallesi'ndeki Nilüfer Kent Bostanları'nda üretilen yerli, atalık, standart, sürdürülebilir tohumlar ve bu tohumlardan elde edilmiş fidelerden oluşuyor.

Hıyar, fasulye, biber, kavun, karpuz, domates, mısır, soğanın çeşitli türlerinden fide ve tohumlarının yer aldığı alanda, ürünler damlama sulama sistemiyle sulanacak. Ot ve zararlılar için herhangi bir tarım ilacı kesinlikle kullanılmayacağını ifade eden yetkililer, herhangi bir hastalık ya da zararlı olursa tarım ilacı yerine ekolojik yöntemle önlem alınarak tarımsal mücadele yapılacağını ifade etti.

Ayrıca alanda, Nilüfer Belediyesi'nin, "Nilüfer'de Çöpe Atmıyoruz, Toprağa Kazandırıyoruz" projesi kapsamında kent bostanında kompost gübre kullanılacak.

2020 yılını tarım yılı ilan ettiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Korona virüs pandemisi ile toprağın ve tarımın önemi bir kat daha arttı. Kentin merkezinde, trafiğin içinde bostan yapılmasını eleştirenler olabilir. Ama biz bunu özellikle tarım konusunda kent insanında bir farkındalık yaşatmak amacıyla yapıyoruz. İhsaniye Mahallesinde beton binaların arasında küçük bir kent bostanı yapıyoruz. Burada mevsimlik sebze ve meyve yetiştireceğiz. Bunların hepsi ata tohumundan yetiştirilmiş ürünlerimiz olacaktır. Böylece vatandaşlarımız, özellikle çocuklar sebze ve meyvelerin nasıl üretildiğini burada yakından görmüş olacak. Ürünlü'deki Kent Bostanları'mıza sık sık okullardan ziyarete gelen guruplar oluyor. Kent merkezinde tarım yapmamızın amacı bu. Yediği domatesin nerede nasıl yetiştiği hakkında hiçbir fikri olmayan bir çocuk için burası bir gözlem imkanı sunacak. Bu alanın sulaması ise hemen yanında bulunan arıtma tesisinden çıkan temiz suyla yapılacak. Yani belediye binamızın atık sularını arıtarak tarımsal üretimde kullanmış olacağız. Pazar yerlerindeki atık sebze-meyveleri kullanarak yaptığımız organik gübreyi de burada kullanacağız. Bütün bunları bir arada gözlemleyecek olan çocuklarımız da sonuç olarak eko sistemdeki dönüşümü burada görmüş olacaklar" dedi.

Tarımın yeri olmadığını ifade eden Başkan Erdem, "Bu sene 200 binin üzerinde fide dağıttık. Vatandaşlar balkonlarında domates, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştirmeye başladı. Tarımın yeri ve zamanı yok. Amacımız sağlıklı gıdaya insanların ulaşması için farkındalığa ulaştırmaktır" diye konuştu.

nilüfer belediyesi, Koronavirüs, İhsaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:42 Kaynak: İHA

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