Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana gelen olayda, en işlek caddelerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Cumhuriyet Parkı'na bir grup genç kız gelerek konuşmaya başladı.
Burada tartışan genç kızlar, ardından saç saça baş başa birbirlerine girdi. Arkadaşların araya girmesi kavgaya engel olamazken, parkta oturan vatandaşlar kızları ayırdı. Güçlükle sakinleştirilen genç kızlar, ardından olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası! - Son Dakika