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Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası! - Son Dakika

Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!

28.12.2021 10:37

Denizli'nin en işlek caddelerinden birinde bulunan parkta karşı karşıya gelen liseli genç kızlar, saç saça baş başa kavga etti. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle ancak son buldu.

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana gelen olayda, en işlek caddelerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Cumhuriyet Parkı'na bir grup genç kız gelerek konuşmaya başladı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Burada tartışan genç kızlar, ardından saç saça baş başa birbirlerine girdi. Arkadaşların araya girmesi kavgaya engel olamazken, parkta oturan vatandaşlar kızları ayırdı. Güçlükle sakinleştirilen genç kızlar, ardından olay yerinden uzaklaştı.

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Merkezefendi, Cumhuriyet, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası! - Son Dakika
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