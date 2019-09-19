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Şehrin en iyilerini Terma City taçlandırdı

1 saat önce

Turizmin yeni yıldızı Terma City'nin ana sponsorluğunda düzenlenen "Best of city awards"da şehrin enleri ile iş, sanat, siyaset dünyasının en iyilerine ödülleri verildi.

Şehrin en iyilerini Terma City taçlandırdı, System.String[]

Turizmin yeni yıldızı Terma City'nin ana sponsorluğunda düzenlenen "Best of city awards"da şehrin enleri ile iş, sanat, siyaset dünyasının en iyilerine ödülleri verildi.


Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City'nin ana sponsorluğunda düzenlenen görkemli törene sayısız tanınmış isim katıldı. Gecede Karaderili Şirketler grubu Ceo'su Tevfik Talas ödülleri sahiplerine takdim etti. Gecede açılış konuşması yapan Tevfik Talas, "Karaderili Şirketler Grubu olarak 25. yılımızı kutladığımız bu yıl, başarıların taçlandırıldığı böyle güzel gecelere destek vermekten ötürü son derece mutluyuz. İstanbul'un ön bahçesi Yalova'da Türkiye ve dünya termal turizminin lideri olmaya aday bir tesis yaptık. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Terma City'de özel olarak dizayn edilen 1000 metrekare başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi yaptık. 2019 Temmuz ayı içerisinde görkemli açılış yaparak misafirlerimizi ağırlamaya başladık.. Biz bu yatırıma başlama kararı aldığımızda hayallerimizin peşinden gittik ve vizyon projemiz olan Terma City ile başarımızı taçlandırdık. Önce hayal etmek gerekiyor, sonra arkasından başarı geliyor. Bu gece hayallerini peşinden giden tüm başarmış dostlarımızı tebrik ediyorum" dedi.


Şehre değer katan yönetici ödülünü Ahmet Misbah Demircan'a takdim eden Tevfik Talas, İstanbul'a değer katan yönetici ödülünü Bedrettin Dalan'a takdim etti. Nursel Köse en iyi kadın karakter oyuncu ödülünü alırken, Çağla Şikel yılın en iyi sabah program sunucusu ödülünü yine Tevfik Talas'ın elinden aldı.


Şevval Sam en iyi kadın oyuncu, Müjdad Gezen sahnede geçen hayat ödülü, Mesut Yar en iyi sabah haber sunucusu, Caner Cindoruk en iyi erkek oyuncu, Haldun Dormen ise sahnede geçen hayat ödülünü aldı. - BURSA

Siyaset, Yalova, Talas, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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