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Şehrin girişi güzelleşiyor

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin batı giriş kısmında bulunan Atatürk Bulvarı üzerindeki alanlarda düzenleme ve bitkilendirme çalışmaları yaptı.

Şehrin girişi güzelleşiyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin batı giriş kısmında bulunan Atatürk Bulvarı üzerindeki alanlarda düzenleme ve bitkilendirme çalışmaları yaptı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, şehrin batı girişinde yer alan Karaali yol girişinden Eğriçay köprüsüne kadar olan sağlı-sollu kısımlarda sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, dik yamaçların teraslanarak düzenlendiğini ve bu alanların bitkilendirilerek güzel bir alan haline dönüştürüleceğini dile getirdi.


İlkbahara kadar devam edecek olan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise bu şekilde bulvarın daha da güzel olacağını belirtti. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Karaali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
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