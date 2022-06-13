Şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, kaçarken bekçilere yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, kaçarken bekçilere yakalandı

13.06.2022 16:32
Şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, kaçarken bekçilere yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, koşarak taksiye binerken polis tarafından yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, koşarak taksiye binerken polis tarafından yakalandı. Üzerindeki suç aletleri ile birlikte yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Olay, 12 Haziran gecesi 22.25 sıralarında Köy Garajı çevresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde 2 el ateş açıldığını duyan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçi ekipleri bölgeye geçti. Bu sırada ir şahsın koşarak bir taksiye binmeye çalıştığı görüldü.

Daha sonra bahse konu taksiyi durduran ekipler, araçtan indirilen şahsın kimliğini E.A. olarak tespit ederken, üst aramasında ise seri numarası silinmiş bir adet tabanca ve boş şarjörü ile 1 adet çakı ve mermi ele geçirdi.

Suç aletlerine el koyan polis, şahıs hakkında tahkikat başlattı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Edirne'de müzikholde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Edirne'de müzikholde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Eğlence mekanında 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı Eğlence mekanında 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, kaçarken bekçilere yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:59:32. #1.13#
SON DAKİKA: Şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, kaçarken bekçilere yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement