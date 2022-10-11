Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklandı - Son Dakika
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Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklandı

11.10.2022 18:12

Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada baba ve oğul bıçakla yaralandı.

Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada baba ve oğul bıçakla yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesi Dar Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan baba ve oğlu ile iki kişi tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan olayda bir kişi yanında bulundurduğu bıçakla baba ve oğlunu bıçakla yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklandı - Son Dakika

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