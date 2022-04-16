Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

16.04.2022 15:00

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. ile Ö.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, Ö.Ö. yanındaki bıçakla E.E.'yi yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken Ö.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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