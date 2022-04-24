Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi

24.04.2022 12:43
Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi

Kastamonu'nun en işlek bölgesinde silahlı çatışma davasında tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Kastamonu'nun en işlek bölgesinde silahlı çatışma davasında tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

2021 yılı eylül ayında Cebrail Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Tekin Y. ve Tugay Y. isimli iki akraba arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tekin Y. ve Tugay Y., birbirlerine şehrin en işlek sokaklarından birinde silahla ateş etmeye başladı. İki şüphelinin silahlarından çıkan kurşunlar ev ve iş yerlerinin camlarına ve duvarlarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, Tekin Y. ve Tugay Y. gözaltına alındı. Şahıslar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Devam eden davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan Tekin Y. ve tutuklu sanık Tugay Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Tugay Y., "Ben kimseyi öldürmeye ya da yaralamaya teşebbüs etmedim. Kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tugay Y.'nin avukatı Ümit Yaşar Yılmaz ise, "Tugay ve Tekin iki yakın akraba. Birbirlerine silah çekip ateş ediyorlar. Sonra araçların arkasına saklanıyor. Tekin'in attığı silah Tugay'ın baş kısmından geçip gidiyor. Tugay teslim oluyor ama Tekin silahı atıyor. Polis silahı zor buluyor. Tugay tamamen samimi ve şu anda tutuklu. Ama Tekin tutuksuz yargılanıyor. Tugay'ın olay günü 4 kişi tarafından darp edilmesi, daha öncesinde de babalarının kavgası, bu yüzden Tugay'ın hareketi meşru müdafaa sınırları içerisindedir. Tugay'ın hareketi tutukluluk gerektirmez. Daha ilk duruşmada serbest kalması gerekiyordu. Beraatını talep ediyoruz. Tutukluluğunu da göz önünde bulundurarak tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Tutuksuz yargılanan Tekin Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Sanık müvekkilleri, cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaa ile ilgili savunma yapmak için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi.

Çatışma anı kameraya yansıdı

Öte yandan, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden şehrin en işlek caddesinde birbirleriyle çatışan şahısların görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir aracın geldiği görülüyor. Ardından bir şahsın elinde silah ile kaçtığı ve bir minibüsün arkasına saklanarak ateş ettiği görülüyor. Bir süre silahla birbirlerine ateş eden şahısların ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. - KASTAMONU

Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi
Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi
Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi
Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi
Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi
Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi
Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Bulgaristan hükümetinde Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda kriz çıktı Son dakika haber | Bulgaristan hükümetinde Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda kriz çıktı Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı

silahlı çatışma, Kastamonu, Cebrail, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
12:29 Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli üzerindeki aşınmalar nedeniyle bakıma alındı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 12:54:02. #1.12#
SON DAKİKA: Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement