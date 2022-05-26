Şehrin göbeğinde silah sesleri, polis ekipleri harekete geçti - Son Dakika
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Şehrin göbeğinde silah sesleri, polis ekipleri harekete geçti

26.05.2022 00:58
Şehrin göbeğinde silah sesleri, polis ekipleri harekete geçti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde elektrikçi dükkanından çıkan silah sesleri ekipleri harekete geçirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde elektrikçi dükkanından çıkan silah sesleri ekipleri harekete geçirdi. Kendi dükkanında silah ile karnından vurulmuş şekilde kanlar içinde bulunan şahıs, ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tığcılar Mahallesi Kesci Sokak'ta bulunan elektrikçi dükkanında meydana gelen olayda, silah sesi duyuldu. Sesleri duyarak dükkana giden çevredeki vatandaşlar V.K.'yı kanlar içerisinde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri polis ekipleri, dükkanda inceleme yaptığı sırada yerde bulunan mermi kovanı ve masadaki silah dikkatlerden kaçmadı. V.K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Sakarya, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehrin göbeğinde silah sesleri, polis ekipleri harekete geçti - Son Dakika


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