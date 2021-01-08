Şehrin göbeğinde taksiciyi av tüfeğiyle vurup kayıplara karıştı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir taksi durağı önünde av tüfeğiyle bacağından vurulan taksici hastaneye kaldırılırken saldırgan ise kayıplara karıştı.

Olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671. Sokak'taki taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki E.Y. şoför olarak çalıştığı taksi durağı önünde yürüdüğü esnada yoldan geçen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Araç içinde ateş edip olay yerinden kaçan saldırganın silahından çıkan saçmalar E.Y.'nin bacağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan taksiciye ilk müdahaleyi duraktaki arkadaşları yaptı. Yaralı, arkadaşları tarafından yaklaşık 50 metre mesafede olan özel hastanenin acil servisine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. - SAKARYA