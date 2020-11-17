Şehrin göbeğinde tepki çeken görüntüler - Son Dakika

Şehrin göbeğinde tepki çeken görüntüler
17.11.2020 13:13
Eskişehir'in en merkezi bölgelerinden biri olan Kurtuluş mahallesinde bulunan apartmanın bahçesindeki pislik ve kötü koku çevrede yaşayanların tepkisine sebep oluyor.
Eskişehir'in en merkezi bölgelerinden biri olan Kurtuluş mahallesinde bulunan apartmanın bahçesindeki pislik ve kötü koku çevrede yaşayanların tepkisine sebep oluyor.
Kentin merkezi noktalarından biri olan Adalet Sarayı yakınlarında olmasıyla dikkat çeken 2 katlı bir apartmanın bahçesindeki çöpler ve etrafa yayılan kötü koku mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. İçerisinde yabancı uyruklu kişilerin de yaşadığı öğrenilen binanın bahçesine atılan; yatak, koltuk gibi atıl vaziyetteki eşyalar ile paletler ve kırılmış tuğlalar çirkin görüntüler oluşturuyor. Korona virüs salgının etkisini şiddetle devam ettirdiği dönemde binadan yayılan kötü koku ve ortaya çıkan çirkin görüntüler mahalleliyi tedirgin ediyor. - ESKİŞEHİR
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