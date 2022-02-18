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Şehrin göbeğinde testereli dehşet yaşatmıştı, sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika

Şehrin göbeğinde testereli dehşet yaşatmıştı, sürücü belgesine el konuldu

18.02.2022 03:40

- Şehrin göbeğinde testereli dehşet yaşatmıştı, sürücü belgesine el konuldu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne testereyle saldıran taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

- Şehrin göbeğinde testereli dehşet yaşatmıştı, sürücü belgesine el konuldu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne testereyle saldıran taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sedat Kirtetep Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü tartıştığı motosikletli kurye sürücüsüne aracında bulunan testere ile saldırmıştı. O anlar ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tarafların birbirinden şikayetçi veya davacı olmadığı öğrenilirken, saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince taksi şoförünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca taksi sürücüsünün sağlık kuruluşuna sevk edildiği de öğrenildi.

Şehrin göbeğinde testereli dehşet yaşatmıştı, sürücü belgesine el konuldu
Şehrin göbeğinde testereli dehşet yaşatmıştı, sürücü belgesine el konuldu
Şehrin göbeğinde testereli dehşet yaşatmıştı, sürücü belgesine el konuldu

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Sakarya, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehrin göbeğinde testereli dehşet yaşatmıştı, sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika


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