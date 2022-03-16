Şehrin göbeğinde yaşlıların kavgası kamerada - Son Dakika
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Şehrin göbeğinde yaşlıların kavgası kamerada

16.03.2022 12:02

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında tartışma çıkan iki yaşlı adamın kavgası vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında tartışma çıkan iki yaşlı adamın kavgası vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.

Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bankta meydana gelen olayda, iki yaşlı adam henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Birbirlerine vurmaya çalışan yaşlılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, tartışan yaşlı adamların birbirlerine vurmaya çalışması, başka bir yaşlı adamın da kavgayı ayırmaya çalışması ve görüntüleri çeken vatandaşın olayı yorumlaması yer alıyor.

(Batuhan Saçar/ İHA)

Şehrin göbeğinde yaşlıların kavgası kamerada
Şehrin göbeğinde yaşlıların kavgası kamerada
Şehrin göbeğinde yaşlıların kavgası kamerada

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Sakarya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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