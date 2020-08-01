Şehrin göbeğindeki devasa ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Şehrin göbeğindeki devasa ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi

İstanbul'da şehrin göbeğinde ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi.

İstanbul'da şehrin göbeğinde ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi. Devasa tarla sarıya boyanırken görenleri kendine hayran bıraktı.

Trakya ve bölgesinde sıklıkla görülen ayçiçeği tarlaları İstanbul Avcılar'a bağlı Isparta Kule'de havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, adeta sarı örtü ile örtülmüş görünümü veren ayçiçeği tarlalarının devasa görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İlçede yaşayanların alışık olduğu bu eşsiz manzara için vatandaşlar fotoğraf çektirmeye geliyor. Dünyaca ünlü birçok fotoğrafçının da dikkatini çeken tarlalar için fotoğrafçılar ayçiçeklerinin olgunlaşmasını bekliyor. Ayçiçeğinin yönünü güneşe göre ayarlaması ile seyrine doyum olmayan manzaralar oluşuyor.

"İSTANBUL'DA BÖYLE BİR YERDE BÖYLE BİR MANZARANIN OLMASI ÇOK GÜZEL"

Ayçiçeği tarlasına vatandaşların fotoğraf çektirmek için geldiğini söyleyen Kerim Doğan, "İnsanlar buraya gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Ayçiçekleri güneş hangi yöne gitse başlarını o yöne çekiyorlar. İstanbul'da böyle bir yerde böyle bir manzaranın olması çok güzel. Genelde vatandaşlar kalabalık gruplar halinde geliyor" diye konuştu.

"BAZEN MANZARA İÇİN GELİP ADAK KESEBİLİYORLAR"

Ayçiçeği tarlalarının yanında adak kurban satımı yapan Hacı Yusuf Aydın, "İnsanlar fotoğraf çektirmeye her gün geliyor. Böyle bir manzarada çalışmanın avantajları da oluyor. Bazen manzara için gelip adak kesebiliyorlar" dedi.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Şehrin göbeğindeki devasa ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi

Trakya Bölgesi, İstanbul, Isparta, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 09:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehrin göbeğindeki devasa ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi - Son Dakika
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