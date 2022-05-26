Şehrin göbeğinde, motosikleti böyle çaldılar - Son Dakika
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Şehrin göbeğinde, motosikleti böyle çaldılar

26.05.2022 14:09

Şehrin göbeğinde, motosikleti böyle çaldılarESKİŞEHİR Eskişehir'de şehir merkezinde motosikleti çalan hırsızlar an ve an kameralara yansıdı.

Şehrin göbeğinde, motosikleti böyle çaldılar

ESKİŞEHİR Eskişehir'de şehir merkezinde motosikleti çalan hırsızlar an ve an kameralara yansıdı.

22 Mayıs tarihinde sabah saat 04.45-05.15 arasında çalınan 26 AEC 194 plakalı motosiklet şüphelileri polis tarafından aranıyor. Deliklitaş Mahallesi Gülcemal Sokak üzerinde bulunan bir motosikleti çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa sürede motosikleti kilidini açmayı başaran hırsızların kaldırımdan indirerek götürmesi an ve an kaydedildi. Olay üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Şehrin göbeğinde, motosikleti böyle çaldılar
Şehrin göbeğinde, motosikleti böyle çaldılar
Şehrin göbeğinde, motosikleti böyle çaldılar
Şehrin göbeğinde, motosikleti böyle çaldılar
Şehrin göbeğinde, motosikleti böyle çaldılar

YORUMLAR
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Hırsız sevgililer motosikletleri böyle çaldı Hırsız sevgililer motosikletleri böyle çaldı 'Bu da çalınmaz' dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılar 'Bu da çalınmaz' dedirten hırsızlık: Gider mazgallarını böyle çaldılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehrin göbeğinde, motosikleti böyle çaldılar - Son Dakika


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