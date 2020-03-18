Şehrin güvenliği Yunuslara emanet - Son Dakika
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Şehrin güvenliği Yunuslara emanet

7 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, son iki ay içinde kent merkezinde yaptığı denetimlerde çok sayıda silah, tüfek, kesici alet, uyuşturucu madde ile haklarında arama kararı bulunan şüphelileri yakaladı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, son iki ay içinde kent merkezinde yaptığı denetimlerde çok sayıda silah, tüfek, kesici alet, uyuşturucu madde ile haklarında arama kararı bulunan şüphelileri yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, kent genelinde asayiş olaylarının önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışma başlatan Yunus Timleri, şubat ve mart aylarında yaptıkları denetim ve kontrollerde; 22 ruhsatsız silah, 25 kuru sıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait toplam 72 tüfek mermisi, 18 bıçak, kesici delici alet, 246 uyuşturucu hap, 25.78 gram narkotik madde, 156 farklı suçtan aranan şahıslar ile 286 yoklama kaçağı şahıs yakalanarak ilgili adli mercilere sevk edildi.


Öte yandan olay yerinden kaçmaya çalışan 3 gasp ve bıçakla yaralama şüphelisi suç üstü yakalanırken, yine 2 silahla yaralama şüphelisi olay yerinden kaçarken Yunus Timlerince gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:10 Kaynak: İHA

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