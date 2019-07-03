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Şehrin içinde tırmanış ve serbest düşüş heyecanı

19 dakika önce

Bursa'da çocukların dağcılık sporuna ilgisini artırmak maksadıyla Mihraplı Parkı'nda kurulan tırmanış duvarı her yaş gruptan insanın ilgisini çekiyor.

Şehrin içinde tırmanış ve serbest düşüş heyecanı, System.String[]
Bursa'da çocukların dağcılık sporuna ilgisini artırmak maksadıyla Mihraplı Parkı'nda kurulan tırmanış duvarı her yaş gruptan insanın ilgisini çekiyor.

2007 yılından bu yana antrenörlük yapan Recep Gür, Mihraplı Parkı'ndaki tırmanış duvarında milli sporcular yetiştiriyor. 17 öğrenciyi olimpiyatlara hazırlayan Recep Gür, "Tırmanış sporu 20 yıl önce hayatıma hobi olarak girdi ve mesleğim oldu. En küçük öğrencim 4, en büyük öğrencim ise 17 yaşında. Bu spor için dünya standartları 4 yaş, Türkiye için ise 8 yaşın çok ideal olduğunu düşünüyorum. Biz elimizdeki imkanlarla en iyisini başarmayı hedefliyoruz. Bursa tırmanış sporlarında Türkiye'deki en iyi şehir, ancak dünyaya baktığımızda maalesef çok gerideyiz. Daha çok yatırım ve çalışma ile ilerlememiz gerekiyor" dedi

Yalnızca minik sporcular değil, diğer çocuklar, hatta yetişkinler de serbest düşüş ve tırmanış heyecanını Mihraplı Parkı'ndaki bu tesiste yaşayabiliyor. Yüksekliği 15 metre olan tırmanış duvarı, üst seviyedeki güvenlik tedbirleri ile dikkat çekiyor. Buraya gelip adrenalini artırmak isteyenler, serbest düşüş için kişi başı 15 lira, tırmanış duvarı için kişi başı 10 lira bedel ödeyerek bu heyecanı yaşayabiliyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:23 Kaynak: İHA
Recep Gür , Türkiye, Bursa, Güncel
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