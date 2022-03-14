Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı - Son Dakika
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Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı

14.03.2022 10:57

Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktıKOCAELİ Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Kocaeli'de, mart ayında etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı

KOCAELİ Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Kocaeli'de, mart ayında etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar ve şehrin ışıklarının birleştiği kış güzelliği havadan da görüntülendi.

Kocaeli'de 11 Mart Cuma günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü. Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 1 metre 98 santimetreye ulaşırken, tatilciler ise yoğun kar yağışının keyfini sürdü. Kentin tüm ilçelerinde etkisini gösteren beyaz güzellik, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gölcük ilçesinde bulunan Saraylı köyündeki tarihi evlerin çatıları da kar ile buluştu. Geleneksel 19. yüzyıl evleriyle özgün yapısını koruyan Saraylı evleri, yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Kocaeli'de akşam saatlerinde çekilen kış fotoğrafları da hayranlık uyandırdı. Kar ve şehrin ışıklarının birleştiği kış güzelliği, dron ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan, bugün hava sıcaklıklarının 4 derece ölçüldüğü kentte yoğun kar yağışı dün etkisini kaybetti. Olumsuz hava koşullarıyla mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı Kocaeli'de, karla mücadele ekiplerinin mesaileri sürüyor. Yoğun kar yağışının yeniden etkisini göstermesine karşın hazırda bekletilen ekipler, kentin belli noktalarında kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı
Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı

YORUMLAR
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Kış Turizmi, Kocaeli, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehrin ışıkları ile kar birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı - Son Dakika


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