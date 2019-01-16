Şehrin Işıkları'na Uluslararası Katılım

ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (UEDAŞ) bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan 'Şehrin Işıkları' fotoğraf yarışmasında dereceye giren 50 eser, EPDK Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (UEDAŞ) bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan 'Şehrin Işıkları' fotoğraf yarışmasında dereceye giren 50 eser, EPDK Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 18 Ocak'a kadar açık kalacak.



Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ'ın bu yıl 6'ncısını düzenlediği 'Şehrin Işıkları' fotoğraf yarışmasında dereceye giren 50 eser, Ankara'da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir birlikte yaptı. Sergiye çok sayıda sanatseverin yanı sıra, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Ergüneş, UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, Limak Uludağ Enerji Genel Müdürü Ali Erman Aytac ile EPDK kurul üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.



Enerji sektöründe dönemsel sıkıntılar yaşansa da sosyal projelerden vazgeçmediklerini ifade eden EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bunun da enerji sektörünün enerjisini ve dinamizmini gösterdiğine vurgu yaptı. Yılmaz, fotoğrafları beğendiğini belirterek, sergiyi "Enerji sektörünün sanat sektörüne ve kültürel faaliyetlere kattığı enerji" diye yorumladı.



UEDAŞ'ın sektördeki öncü rolüne değinen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise sosyal ve kültürel faaliyetlere desteklerini sürdüreceklerini ifade ederek şöyle konuştu:



"Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova olmak üzere 4 tane şehrimiz var. Geçen sene 3 bin civarında katılım varken bu sene 5 binin üzerinde başvuru oldu. Enerji dağıtımının yanı sıra sanata da çok önem veriyoruz. Sevindirici noktalardan birisi uluslararası düzeyde katılımın olması. 15'in üzerinde yabancı ülkelerden fotoğraflar ödül aldı."



DERECEYE GİREN LAR SERGİLENİYOR



Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 3,1 milyon aboneye hizmet veren UEDAŞ'ın 'Gece ve Işık' temasıyla düzenlediği 'Şehrin Işıkları' fotoğraf yarışması her yıl amatör veya profesyonel binlerce fotoğraf tutkununu bir araya getiriyor. Bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan yarışmaya, 15 Ağustos- 30 Eylül tarihleri arasında 5 bin 204 başvuru geldi.



Geçen yıl 3 bin 821 başvuru alan yarışmaya katılım talebinde yüzde 36'lık artış gerçekleşti, yarışma tarihinin başvuru rekoru kırıldı. En fazla 5 fotoğrafla katılan yarışmacılar dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada dereceye giren 50 fotoğraf, UEDAŞ'ın hizmet bölgesinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinde de sergileniyor.



- Bursa

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