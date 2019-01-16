Şehrin Işıkları Sergisi Ankara’da

UEDAŞ'ın bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan "Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren 50 fotoğraf EPDK Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

UEDAŞ'ın bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan "Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren 50 fotoğraf EPDK Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 18 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.

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