"Şehrin İyi Hali" 6 bin üniversiteli genci bekliyor - Son Dakika

"Şehrin İyi Hali" 6 bin üniversiteli genci bekliyor

16.10.2020 13:31

Akbank'ın 6'ncı kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği "Şehrin İyi Hali" gönüllülük projesi için başvurular başladı.

Akbank'ın 6'ncı kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği "Şehrin İyi Hali" gönüllülük projesi için başvurular başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden "Şehrin İyi Hali" projesi için başvurular başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle online yapılacak projede, farklı alanlarda faaliyet gösteren 16 STK ile gençlere nasıl gönüllü olunur, neden gönüllü olmak gerekir ve STK'lar ne yapar konularında farkındalık yaratacak bilgiler verilecek.

Geçen yıl gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruların ilk günlerinden itibaren kontenjanları dolan "Şehrin İyi Hali"ne bu yıl 6 bin genç katılabilecek ve programın sonunda da gençlere sertifika verilecek. İlk 6 bin öğrencinin kabul edileceği başvurular için son tarih 5 Kasım Perşembe günü olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, Şehrin İyi Hali projesine gençlerin gönüllülükle tanışması ve bu konuda toplum genelinde farkındalık yaratmak üzere 5 yıl önce 400 genç ile başladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her geçen gün gençlerin projeye olan ilgisinin arttığını görmek bizlere gelecek için umut veriyor. Gençlerimizin STK'larla tanışması ve içinde bulundukları toplumun sorunlarından haberdar olmaları ve çözümün bir parçası olmak için emek harcamaları bizim için çok kıymetli. Beş yılı geride bıraktık ve bu yıl da pandemi nedeniyle projeye ara vermedik. Fiziksel olarak bir araya gelemesek de en azından gönüllülüğün ne olduğunu online da anlatalım, STK'lar kendilerini anlatsınlar ve daha çok gencimizin gönüllülük nedir, nasıl yapılır gibi temel konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayalım istedik. 2020 yılı ile birlikte 14 bin gencin dahil olacağı projeye, bugün binlerce öğrenci ile devam ediyoruz. Kurum içinde Akbanklı Gönüllüler'le başladığımız bu iyilik hareketini Türkiye'nin dört bir yanından gençlerle birlikte sürdürmekten gurur duyuyoruz."

5 Kasım Perşembe gününe kadar başvuruların devam edeceği projelerde yer alacak gençler, Toplum Gönüllüleri Vakfı, TURMEPA, HAYTAP, Yedikule Hayvan Dostları, Tohum Otizm Vakfı, Hayat Sende Derneği, DEM Derneği, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Down Sendromu Derneği, Oyun Atlası Derneği, Bilim Kahramanları Derneği, TİDER, KAÇUV, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, AKUT Doğada Yaşam Derneği ve Gülmek İyileştirir Derneği ile birlikte sokak hayvanlarından engelli bireylere, evsizlik sorunundan devlet korumasında yaşayan çocuklara kadar birbirinden farklı pek çok konuda online etkinliklere katılabilecek.

Gönüllülük etkinlikleri sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 19 Ekim'den itibaren gerçekleştirilecek.

18-26 yaş aralığında yer alan tüm üniversiteli (ön lisans, lisans, yüksek lisans) gençler "www.sehriniyihali.com" adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuruların kontenjanlarla sınırlı olduğu proje, tüm Türkiye'den üniversiteli gençlere açık oluyor.

Sivil Toplum Kuruluşları, Akbank, Kasım, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şehrin İyi Hali' 6 bin üniversiteli genci bekliyor - Son Dakika

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