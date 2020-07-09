Şehrin merkezinde, dev ekranda sürpriz evlenme teklifi - Son Dakika

Şehrin merkezinde, dev ekranda sürpriz evlenme teklifi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ufuk Yıldırım (25), Milli İrade Meydanı'nda dev ekran önünde kız arkadaşına sürpriz bir organizasyonla evlilik teklifi etti.

İnegöl ilçesinde, Ufuk Yıldırım'ın kız arkadaşı Iraklı Nawres Albazi (20), Milli İrade Meydanı'na geldiklerinde dev ekranda kendilerine ait videoyu gördü. Konfetilerin patlatıldığı ve meşalelerin yandığı ortamda Ufuk Yıldırım diz çökerek, Albazi'ye evlenme teklifi etti. Yoldan geçen araç sürücüleri de kornayla destek verirken, Albazi, Yıldırım'ın teklifini kabul etti. Evlilik teklifi hakkında konuşan Ufuk Yıldırım 'Bu hayatta güzel anların ve duyguların geçtiğini ispatlamak ve göstermek lazım' dedi.