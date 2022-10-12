Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

12.10.2022 00:58
Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

Bursa'da eski husumetlisi ile yolda karşılaşan adam dehşet saçtı.

Bursa'da eski husumetlisi ile yolda karşılaşan adam dehşet saçtı. Öfkeli adam herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı, ayırmak ise mümkün olmadı. Dehşet anları vatandaşların kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Santralgaraj Mahallesi Kent Meydanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Turhan D.(49) arasında husumet bulunan 42 yaşındaki Bayram G.'yi yolda yürürken gördü.

Belinde taşıdığı bıçağa sarılan Turhan D., Bayram G.'ye arkadan yaklaşarak defalarca sırtından bıçaklamaya başladı. Durumu gören bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da Turhan D.'yi bir türlü durduramadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri gören Turhan D., kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Sırtından yaralanan Bayram G., ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dehşet anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı - Son Dakika
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