Şehrin Merkezinde Yepyeni Bir Soluk: Touché
1 saat önce
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 5. yaşını dolduran Zorlu PSM, şehrin kültür sanat dünyasına müjdeler vermeye devam ediyor.
Her geçen sezon, müzikallerden festivallere, konserlerden partilere, tiyatro ve baleden, film gösterimlerine uzanan etkinlik çeşitliliği ve sayısını artıran Zorlu PSM, bu sefer yeni kulübü Touché ile karşımızda. Caz performanslarından komedi/ stand-up gösterilerine uzanan geniş bir yelpazede içeriğe sahip olacak Touché, kapılarını Kerem Görsev Quartet feat. Elif Çağlar performansı ile açtı. Sahnesinde yerli ve yabancı pek çok sanatçıyı ağırlayacak Touché'nin detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Zorlu PSM'nin geçtiğimiz yıl gerçekleşen PSM Caz Festivali kapsamındaki konserler ile ilk kez ziyaretçilerini ağırladığı yeni kulübü Touché, merakla beklenen açılışını gerçekleştirdi. 110 kişilik oturmalı kapasiteye sahip olan Touché, haftanın her günü çok özel menüsü ve benzersiz programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Caz performanslarından, akustik dinletilere, komedi şovlarından, butik partilere ve open mic gecelerine uzanan geniş bir yelpazede yerli ve yabancı sanatçıları ağırlamaya hazırlanan Touché'nin detaylı programı önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Zorlu PSM böylelikle bünyesindeki mekanlara bir yenisini daha eklemiş oldu
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:39 Kaynak: Bültenler
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