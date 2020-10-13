Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul - Son Dakika

Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul

13.10.2020 08:09
Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul, System.String[]

AFYONKARAHİSAR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine 1970'li yıllarda dikilen sarmaşık fidanı büyüdü ve tüm okulu kapladı.

AFYONKARAHİSAR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine 1970'li yıllarda dikilen sarmaşık fidanı büyüdü ve tüm okulu kapladı. Duvarlarını saran sarmaşık sayesinde doğa tarafından mantolanmış şekilde görülen okulun bahçesinde de 100'ün üzerinde ağaç bulunuyor. Okul, içinde barındırdığı canlılarla botanik bahçesini andırıyor.

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski çalışanlarından Mehmet Memiş'in, idari bölümlerin de bulunduğu A Blok çevresine 1970'li yıllarda diktiği sarmaşık zamanla büyüdü. Adının hakkını verircesine tüm binayı saran bitki, duvarları, doğa tarafından mantolanmış bir görüntüye büründürdü. 24 bin metrekarelik kampüse sahip, bahçesindeki 100'ün üzerinde ağacı da barındıran ve bu görüntüsüyle botanik bahçesini andıran bu yemyeşil okul hem öğrencilerin hem de kent yaşayanlarının büyük ilgisini çeker hale geldi.

'BOTANİK BAHÇESİNİ ANDIRAN BİR YAPIYA SAHİBİZ'Sarmaşığın hikayesini Demirören Haber Ajansı'na anlatan Okul Müdürü Osman Tezgiden, "1970'li yıllarda Mehmet Memiş isimli görevlimizin okulumuzun bir köşesine diktiği sarmaşık fidesi, yıllar boyunca okulumuzun çevresini kaplamış. Yeşil bir doğal kaplama oluşturmuş. Yine okulumuzun bahçesinde, 100'ün üzerinde var olan ağaçlarımızla içinde barındırdığı canlılarımızla botanik bahçesini andıran bir yapıya sahibiz" dedi.'BAHÇEDE GÜN YAPIYORLAR'Okulun bahçesinde çocukların oynadığını ve bazen kadınların toplanarak gün yaptıklarını aktaran Tezgiden, "Okulumuz Afyonkarahisar'da şehir merkezinde yer almakta ve yeşiliyle bahçesindeki imkanları ile dikkat çekmekte. Gerek küçük çocuklar olsun gerek hanımefendiler, okulun bahçesindeki imkanlardan faydalanmak üzere geliyor. Burada gün yapan kadınları bazen görüyoruz. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Yine okulumuzun yeşil örtüsü güneş ışınlarını kırdığı için yazın daha serin bir ortamda çalışma imkanına sahibiz" diye konuştu.'OKUL YAZ KIŞ MERAKLILARININ DİKKATİNİ ÇEKİYOR'Okuldaki yeşil dokunun yaz kış dikkati çektiğini belirten müdür Osman Tezgiden, "Okulumuzda bulunan ağaçların, sarmaşığın bakımı yine okul personelimiz tarafından yapılıyor. Yazın yeşiliyle kışın da kar yağdığı zamanki görüntüsüyle fotoğraf meraklılarının dikkatini çekiyor okul bahçemiz. Onlar gelip, zaman zaman fotoğraf çekiyor" dedi.'BU OKULDA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM'Ağaçların ve sarmaşığın bakımı ile ilgilenen okul personeli Akif Başyiğit de şöyle dedi:

"5-6 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. Okulumuzun bahçesiyle sarmaşıklarıyla ilgilenmekteyiz. Yılın belli zamanlarında ağaçların bakımı ve budama işlemleri oluyor. Sarmaşıkların camlarını kapatan yerlerini ve belirli yerlerini budama ve temizleme yapıyoruz. Okulumuz çok hoş bir okul, güzel bir okul. Bu okulda çalışmaktan mutluyum. Okulumuz dışarıdan bakıldığında dikkati çeken bir okul, görüntüsüyle olsun, tarihi yapısıyla olsun. Dışarıdan gelen misafirlerimiz bu yeşil ortamda oturuyor, vakit geçiriyorlar."


Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul
Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul
Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul
Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul
Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul

Anadolu Lisesi, Mehmet Memiş, Afyon, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul - Son Dakika

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