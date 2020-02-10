Şehrin Ortasında Kamp Ateşi - Son Dakika
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Şehrin Ortasında Kamp Ateşi

11 dakika önce

Kampların vazgeçilmezi kamp ateşi bu sefer şehrin ortasında odunlarla değil, anılarla yanacak.

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13 -16 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Türkiyenin tek 'Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey' ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 'Kamp Ateşi' söyleşileri kamp ortamını İstanbul'da yaşatacak. Ortada yakılan ateş etrafında eğlenceli dakikalar fuar alanına taşınırken., akademisyenlerden gezginlere, fotoğrafçılardan milli sporculara kadar birçok ismin gerçekleştireceği sunumlar, katılımcılara outdoor dünyasına dair unutulmaz anıları dinleme fırsatı sunacak.

Şehir hayatının yorucu etkisini üstümüzden atmanın en iyi yolu doğa ile buluşmak. Bu kapsamda ise yapılacak en iyi aktivite ise kamp yapmak. Şehir hayatında pek münkün görünmeyen bu etkinlik fuar alanına taşınıyor. Türkiye'nin en maceracı fuarı Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey' ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 'Kamp Ateşi' söyleşileri ziyaretçilere 4 gün boyunca kamp ortamını İstanbul'da yaşatırken, ziyaretçilere kalabalıktan kaçıp nefes alma imkanı da sağlayacak.

İstanbul'un Su Altı Dünyası Görücüye Çıkıyor

İstanbul'un su altı da bu etkinlik ile görücüye çıkıyor. Yönetmenliğini Sait Özgür Gedikoğlu'nun yaptığı İstanbul'un bilinmeyen su altı yaşamını anlatan 'İki Deniz Bir Şehir; Su Altından İstanbul' belgeseli de fuara özel gösterimi ile maceracılar ile buluşacak. Ayrıca 'Dünya Serbest Dalış Rekortmeni' Ufuk Koçak'tan ünlü Dağcı Nasuh Mahruki'ye, Su Altı fotoğrafçısı Mehmet Çelik'ten Gazeteci Gökhan Karakaş'a kadar birçok maceraseverin yer aldığı organizasyon hem eğlendirici hem de eğitici sunumları ile dopdolu bir programa sahip.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:49 Kaynak: Bültenler
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