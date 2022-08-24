Şehrin ortasında kurduğu hobi bahçesinden, kışlık ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
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Şehrin ortasında kurduğu hobi bahçesinden, kışlık ihtiyacını karşılıyor

24.08.2022 14:59

Şehrin ortasında kurduğu hobi bahçesinden, kışlık ihtiyacını karşılıyor Polis memuru, kurduğu hobi bahçesinde stresini atıyor Düzce'de pandemi döneminde evinin bahçesinde oluşturduğu hobi alanı organik bahçeye döndü.

Şehrin ortasında kurduğu hobi bahçesinden, kışlık ihtiyacını karşılıyor

Polis memuru, kurduğu hobi bahçesinde stresini atıyor

DÜZCE - Düzce'de pandemi döneminde evinin bahçesinde oluşturduğu hobi alanı organik bahçeye döndü. Emre Ayhan, iş dışında bütün zamanını geçirdiği bahçesinde kendi yetiştirdiği ürünleri ile tek tek ilgileniyor.

Sebze ve meyvelerini evinin bahçesinde yetiştiren Polis memuru Emre Ayhan, bahçe ile ilgilendiğinde dinlendiğini ve stresini attığını belirterek "Pandemi döneminde kendimize bir eğlence kaynağı haline getirdik. Hobi bahçesi olarak küçük parçalar halinde başlamıştık. Şimdi ise bahçemizi büyüttük ve her türlü sebze ve meyveyi ekiyorum. Burada domates, oturak fasulye, salatalık, bamya, biberlerimiz, sırık fasulyeler var. Bunların tamamını burada yetiştiriyoruz. Ayrıca bahçemin diğer tarafında da karpuzlar var. Bunların tamamını hobi amaçlı yapıyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz ama hem sporumuzu yapıyoruz hem hobimizi yapıyoruz. Boş zamanlarımızda koştura koştura buraya geliyoruz. Bütün stresimizi burada atıyoruz. Burada çalışırken yorulmuyor, dinleniyoruz" dedi.

"Kışlık mahsul çıkıyor, isteyen de alıyor"

Yazın yaptığı üretim ile ev ekonomisine de katkı sağladığı söyleyen Emre Ayhan, "Yetiştirdiğimiz mahsulü kışlık olarak ta hazırlıyoruz. Ekonomik olarak ta rahatlatıyor bizi. Bahçemiz binaların arasında olunca görenlerden de olumlu tepkiler alıyoruz. Burada kimseyi rahatsız edecek bir davranışımız olmuyor. Bazen balkonlarından görenler gelip çalışmalarımızı izliyorlar. İstediklerini de alabiliyorlar. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bazı şeyleri yapmak için sevmek gerekir. Bizde bu bahçeyi severek ekiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bahçeyi görenlerde büyük merak ve ilgi bahçeyi geçiyor.

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Kaynak: İHA

Bahçe, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehrin ortasında kurduğu hobi bahçesinden, kışlık ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

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