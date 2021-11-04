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ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ - Son Dakika

ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ

04.11.2021 09:57

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde gecekondu ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla geçen yıl imar plan revizyonu yapıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde gecekondu ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla geçen yıl imar plan revizyonu yapıldı. Fakat planın bir bölgesinde yeşil alan olmadığı gerekçesiyle Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine mahkeme, yürütmeyi durdurdu. Tapuları olmadığı için doğal gaz ve internetten yararlanamayan mahalleli ise karara tepki gösterdi. Doğal gaz ve internet gibi alt yapı olanaklarından yararlanmak istediklerini belirten mahalle halkı, mahkemenin, yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesini istedi.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından gecekondu ve kaçak yapılaşmanın önüne geçerek yerinde dönüşümün sağlanması ve daha sağlıklı bir şehirleşmenin yapılması amacıyla 2020'de imar plan revizyonu yapıldı. Plan, tapuları olmadığı için şehrin ortasında doğal gaz ve interneti olmayan mahalleliyi sevindirdi. Fakat Şehir Plancıları Odası, planın bir bölgesinde yeşil alan olmadığı gerekçesiyle itiraz ederek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Planın iptal edilmesiyle vatandaşlar, 50 yıllık tapu sorunlarının çözümsüzlüğe itildiğini, mahalleye doğal gaz, yol ve internet gibi alt yapı hizmetlerinin getirilmesinin önünün kapatıldığını belirterek, kararın iptalini istedi.

'4 YERDE YEŞİL ALAN VAR'

Peyas Mahalle Muhtarı Mehmet Çoban, plana göre 4 bölgede yeşil alan olduğunu belirterek, "Planla birlikte internete kavuşacaktık, çocuklarımızın interneti yok. Alt yapı yok. Doğal gazımız yok. Yeşil alan az olduğu için masa başında bir karar aldılar. Karara itiraz ediyoruz. Doğal gazımıza da kavuşacaktık, tapumuzu da alacaktık. 4 yerde yeşil alan var. Plan harika, kimse itiraz etmedi. Camiye astık. Panoya astık, buralara astık. Bütün vatandaşları bilgilendirdik. Kimse itiraz etmedi. Çünkü tapumuzu alıyoruz. Onlar kimseyle görüşmediler. Masa başında karar almışlar. Evine gidiyor, doğal gazı var, interneti var, çocuklarını okutuyorlar. Vatandaşın ne kadar zor durumda olduğunu gözünle göreceksin. İtirazımız var, kabul etmiyoruz. Bu projeyi de tapumuzu da doğalgazımızı da internetimizi de istiyoruz" dedi.

'EVİMİZ TAPULU OLSUN'

1980 yılından beri mahallede yaşadığını belirten Ali Çakar, (65) "Ne doğal gaz var ne internet. Ne rahatlık var. Ben buranın tapusunu istiyorum. Evimiz tapulu olsun. Devletimize de katkısı olur" diye konuştu. Doğma büyüme bu mahallede olduğunu ve tapuların istediklerini ifade eden Zekeriya Avak ise, "İnternetimizi getirsinler, doğal gazımızı getirsinler. Bunları istiyoruz. Kış geliyor. Odun yok, kömür yok, pahalıdır; alamıyoruz. Doğal gaz olsa en azından çocuklarımızı rahat eder, hasta olmazlar" diye konuştu. Mahallenin çocukları da internete kavuşmak için sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ
ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ

Gecekondu, İnternet, Doğalgaz, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHRİN ORTASINDA MAHALLELİNİN TAPU MÜCADELESİ; DOĞAL GAZ VE İNTERNET İSTİYORUZ - Son Dakika
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