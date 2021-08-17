Şehrin ortasındaki sebze bahçesi ilgi odağı oldu, poşetini alan sebze topladı - Son Dakika

İstanbul'da şehrin ortasında bulunan sebze tarlası yoldan geçenlerin ilgi odağı haline geldi. Yol kenarından geçen vatandaşların kokusunu aldığı sebzelerin almak için, eline poşet alıp kendisi toplayarak istediği kadar alabiliyor.

İstanbul Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'nın hemen yanı başında bulunan dönümlerce arazide sebze ekili olan tarla görenlerin ilgi odağı haline geldi. İçerisinde domates, biber, patlıcan, fasulye, karpuz, semizotu gibi ürünlerin ekili olduğu tarlanın yanından geçen vatandaşlar tarlada bulunan her şeyden ücretsiz şekilde yiyebiliyor, fazlasını isteyenler ise satın alabiliyor. Ürünlerin satışı ise ilginç bir yöntemle yapılıyor. Ürünleri almak isteyen vatandaşlar beraberinde getirdikleri poşetlerle birlikte tarlaya girip her üründen ne kadar isterse kendisi topluyor.

"Şehirde elinle toplayıp hemen yiyebilmek o tazeliği hissedebilmek gerçekten çok güzel"

Yol kenarında bulunan tarlada eşi ve çocukları ile sebze toplayan Arzu Meyveci, "Biz yoldan geçiyorduk burayı gördük ve toplayabileceğimizi duyunca hemen daldık içeriye. Burası gerçekten İstanbul'un bu hengamesi içerisinde harika bir yer ve şehirde elinle toplayıp hemen yiyebilmek o tazeliği hissedebilmek gerçekten çok güzel. Daha yeni başladık eşim ve çocuklarım arka tarafta toplamaya devam ediyorlar gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.

Yine aynı şekilde bahçeden ailesi ile birlikte sebze toplayan Feshi Son, "Bugün farklı bir deneyim yaşıyoruz gerçekten hem çok taze hem fiyatları bir şey değil bu Çatalca tarafında vardı ama hemen dibimizde de varmış. Çocuklarımın bahçe göreceği yoktu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL