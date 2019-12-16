Şehrin paydaşları ile görüşmeler devam ediyor - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şehrin paydaşları ile kurulan iletişim köprüsünün güçlenmesi adına gerçekleştirdiği ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor.



Hafta sonlarını dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına ayıran Rektör Çomaklı'nın yeni adresi Anadolu Gençlik Derneği Erzurum Şubesi oldu. Dernek Başkanı Yusuf Kolukısa ve yönetimi ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Şendoğan Karagöz eşlik etti.



"Ülkemizin Aleyhine Algı Operasyonları Yürütülüyor"



Köklü bir geçmişe ve milli-manevi değerlere sahip Türk milletinin çağdaş ve uygar bir şekilde gelişimine katkı sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Çomaklı, üniversitedeki akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle uyum içerisinde çalışma arzusu içerisinde olduklarını, bunun için de çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti.



Yurt dışında gerçekleştirilen algı operasyonlarına karşı verilecek en güzel cevabın ülkece kenetlenmek olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı: Vatanımızın çıkarlarını gözeten, ülkemizin manevi değerleri ile şehrimizin kadim geleneklerini genç kardeşlerimiz ile paylaşan herkese destek vermeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda, bizleri misafir eden Anadolu Gençlik Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Yusuf Kolukısa ve yönetimine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.



"İş Birliği Yapmaktan Mutluluk Duyuyoruz"



Atatürk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı derneklerinde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden AGD Erzurum Şube Başkanı Yusuf Kolulısa, dernek bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversite ile ortak çalışmalar yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kolukısa, gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı şahsı ve dernek üyeleri adına Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.



Ziyaret, iyi dilek temennileri ile son buldu. - ERZURUM