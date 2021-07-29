Şehrin sıcağından kaçıp 10 dakikada 6 derece serinliyorlar - Son Dakika

Bursa şehir merkezine 3 kilometre uzaklıktaki köy, sıcaktan bunalanların akınına uğruyor. Şehir merkeziyle köy arasında 6 derece sıcaklık farkı bulunuyor.

Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler köyü, sıcaktan bunalanların serinlemek için gittiği mekanların başında geliyor. Şehir merkezinde temmuz ayının aşırı sıcağından bunalan vatandaşlar, 3 kilometre ötede, Uludağ'ın yamaçlarında kurulu Zeyniler köyüne akın ediyor. Şehir merkezinde çalışıp öğle yemeklerini ferah ferah yemek isteyen vatandaşlar, şehir merkezine 10 dakika mesafedeki bu köye gelip, 6 derece düşen sıcaklıkla rahatlıyor. Vatandaşlar köydeki 43 kadının kurduğu konakta öğle yemeklerini serin serin yemenin keyfini çıkarıyor. Bursa'da çalışanlar, öğle yemeklerini yemek için konağa akın ediyor. Köyün şehre uzaklığı 3 kilometre, ancak hava sıcaklığı 6 derece birden düşüyor. Zeyniler, yaz aylarında sıcaktan bunalanları ağırlıyor.

Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü, Uludağ'ın eteklerinde olması sebebiyle görenlerin beğenisini kazanıyor. 800 rakımda bulunan köy Bursa şehir merkezine 10 dakika mesafede. Köydeki hava sıcaklığı şehir merkezine göre 6 derece daha düşük. Hal böyle olunca şehirde öğle yemeğine çıkacaklar soluğu burada alıyor.

Zeyniler Çalı Kuşu Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, "Köyümüzün hanımları kooperatif çatısı altında birleşti. İşlettiğimiz konakta misafirlerimize hizmet veriyoruz. Burada 43 ortak kadınımız var. Bunlardan 23 tanesi burada faal olarak çalışıyor. Biz Ahıska Türkleriyiz. Burada mahalli yemeklerimizi sunuyoruz. En meşhur yemeğimiz hıngal. Farklı çeşitlerde gözleme yapıyoruz. Doğal meyve sularımız var. Burada yetişen meyvelerden kendimizin yaptığı şerbetler şifa kaynağı. Konakta pişen yemekler kadınların evlerinde hazırladığı yemeklerle aynı. Köyümüzün rakımı 800. Bursa'ya 5-10 dakika mesafedeyiz. Şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta. Şehir merkezinden buraya gelmek çok kolay. Şehre yakınız, ama şehrin kaosundan o derece uzaktayız. Köyümüzün rakımı yüksek olduğu için burada şehir merkezine göre 5 derece daha serinlik var. Şehirde sıcaktan bunalan çalışanlar öğle yemeklerini yemek için köyümüzdeki kadınların işlettiği konağı tercih ediyor. Yemeğe çıkmadan yarım saat önce arayıp siparişlerini veriyorlar. 10 dakikada buraya çıkıp yemeklerini yedikten sonra işlerine dönüyorlar. Burada hem yemek yiyorlar, hem de nefes alıp serinliyorlar" dedi. - BURSA