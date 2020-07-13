Şehrin stresinden uzaklaştılar - Son Dakika

Şehrin stresinden uzaklaştılar

Gümüşhaneli dağcılar gökyüzünün binbir çeşit halinin yüzeyine düştüğü Altınpınar Gölünde pandemi kurallarına uygun olarak çadırlı kamp düzenledi.

Gümüşhaneli dağcılar gökyüzünün binbir çeşit halinin yüzeyine düştüğü Altınpınar Gölünde pandemi kurallarına uygun olarak çadırlı kamp düzenledi.

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Zengin flora ve faunasının oluşturduğu doğal güzellikleriyle adeta büyülü bir görüntü oluşturan Altınpınar Gölü şehrin stresinden uzak, doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar Köyü sınırlarında yer alan Altınpınar Gölünde pandemi kurallarına riayet ederek kamp ve doğa yürüyüşü yaptı.

Gölün etrafında 12 adet çadır kurarak bir gece konaklayan 20 sporcu şehrin stresinden uzak, doğayla iç içe bir gün geçirdi. Pandemi tedbirleri nedeniyle akraba yada aynı evde oturanların aynı çadırda kaldığı etkinlikte önceki programlarda olduğu gibi tek bir sofrada değil de ekipler halinde sofralar kurularak sporcular temastan uzak tutuldu.

Yemyeşil doğası ve güzellikleriyle eşsiz bir görünüm sunan bölgede sporcular konakladıkları gecenin sabahında göl alanından Altınpınar yaylasına oradan da zirveye tırmanarak toplamda 12 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü de gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜSİAD) Şube Başkanı Murat Akçay, orman içinden ilerleyerek gidilen gölün doğa tutkunu ve şehrin stresli ortamından uzaklaşmak isteyenler için çok önemli bir dinlenme merkezi olduğunu söyledi.

Etrafındaki tarihi yaylalarda pansiyon turizmi, ATV ve atlı turizme rahatlıkla hizmet edebilecek Altınpınar Gölünün doğal yürüyüş parkurları, binbir renkli çiçekleri, göl manzarası ve doğal güzellikleriyle görenleri büyülediğini kaydeden Akçay, Gümüşhane'ye 37, Torul ilçesine 15 kilometre mesafedeki bölgenin etrafının tamamen sarıçam ormanları ile çevrili olduğunu, gölün bin 880 metre rakımda yer aldığını dile getirdi.

"Umarız bu güzel bölgemiz turizme kazandırılır"

Gökyüzünün binbir çeşit halinin yüzeyine düştüğü Altınpınar Gölünün eşsiz görüntüler oluşturduğunu kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise "Bölgemizin doğa harikalarından olan Altınpınar Limni Gölü dağların arasındaki cennet misali bizi misafir etti. Her zamanki gibi insanın ruhunu dinlendiren bir ortamda buluştuk. Çiçeklerin ve çam ağaçlarının arasındaki bu güzel bölgemiz umarız turizme kazandırılır" dedi.

"Gölün etrafı tertemizdi"

Bölgede hemen her yıl kamp düzenlediklerini ve bu yıl sevindiren durumu yaşadıklarını anlatan Akbulut, "Etraf gelenler tarafından temiz tutulmuş. Piknikçi atığı yoktu. Her yıl çevre temizliği yaptığımız bu bölgede bu yıl buna gerek duymadık. Göl kenarında ve köyden geçerken Altınpınar köylülerin grubumuza ilgi göstermesi de bizleri ayrıca memnun etti. Bu bölgenin betonlaşmadan korunarak böyle kalması ve bu cennet bahçesi alanın yolunun biran önce asfalt yada betonla kaplanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Altınpınar, Gümüşhane, Torul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehrin stresinden uzaklaştılar - Son Dakika
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