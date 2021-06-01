Şehrin Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika

ŞEHRİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in girişimleri sonucu restore edilen Tarihi kalanlar köprüsünde istinad duvarı yapım aşamasına geçildi.

Aksaray'ın doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini ortaya çıkartmak için şehrin birçok noktasında çalışma yürüten Aksaray Belediyesi, tarihi Kalanlar Köprüsünün restore ediyor.

Tek yöne eğimli köprüler grubunda yer alan köprü ikisi büyük, ikisi küçük sivri kemerli dört gözden oluşuyor. Düzgün kesme ve kaba yonu taş malzemeden inşa edilen köprünün uzunluğu yaklaşık 36 metre. Anadolu Selçuklular tarafından inşa edildiği bilinen Kalanlar köprüsü o dönemin izlerini de üzerinde bulunduruyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in girişimleri ile çalışma başlatılarak aslına uygun olarak restore edilen tarihi Kalanlar Köprüsü çalışmaların tamamlanması ile birlikte eski ihtişamına kavuşacak.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı açıklamada şehrin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına şehrin birçok noktasında çalışma yürüttüklerinin altını çizdi. Kalanlar köprüsünün de tarihi dokusuna uygun olarak restore edildiğini çalışmaların tamamlanması ile hizmete açılacağını belirterek istinad duvarı yapım aşamasına geçildiğinin bilgisini paylaştı.