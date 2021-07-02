Şehrin Terası Kirazlıdere, Huzur Veriyor, Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, yıllarca atıl vaziyette kaldıktan sonra belediye tarafından düzenlenerek, modern bir görünüme kavuşan şehrin terası Kirazlıdere'de incelemelerde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, heyete Kirazlıdere'de yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Heyet düzenlemesi tamamlanan ve yürüyüş yolu ile bisiklet yolunun da oluşturulduğu, aydınlatma çalışmalarının devam ettiği 1200 metre uzunluğundaki Kirazlıdere yolunda yürüyüş yaptı, yol üzerinde bulunan uçak alanı ile yeni oluşturulan şelale ve amfi tiyatro bölümünde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan, Kirazlıdere'nin modern bir hale getirilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Vatandaşlar, "Başkanım çok güzel olmuş, ellerinize sağlık, böyle bir güzelliği bizlere yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Yıllardır burasının yapılması gerekiyordu, size nasip oldu. Ellerinize emeğinize sağlık başkanım çok güzel oldu. Sizlerden çok memnunuz. " derken, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel vatandaşlara yapılan çalışmayı 10 puan üzerinden değerlendirmesi yönünde soru sorarken, vatandaşlarda '10 üzerinden, 10 ve 100 puan veriyoruz' şeklinde cevapladı.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, şehrin terası Kirazlıdere'de yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Milletvekili Özel, Kirazlıdere'nin düzenlenmeden önceki halinin herkes tarafından bilindiğini söyleyerek, "Şükrü Bey, Belediye Başkanı seçildikten sonra son iki yılını gece gündüz çalışarak burayı bu noktaya getirdi. Ufak işler kaldı, onlarda kısa zamanda bitirilerek hizmete açılacak. Burası Isparta'ya hakim bir yerden bakmak, şehrimizin ne kadar güzel olduğunu keşfetmek için, gezilebilecek, görülebilecek bir mekan oluştu. Huzur veren, şehir görüntüsü veren bir havaya kavuştu. Kirazlıdere'nin eski haliyle, şimdiki halini mukayese ettiğimiz zaman fevkalade bir iş çıktı. Biraz önce vatandaşlarımıza 'nasıl buldunuz, 10 üzerinden kaç puan verirsiniz' diye sorduk. '10 üzerinden 10 puan veriyoruz' derken, bir vatandaşımız da '10 üzerinden 100 puan veririm' dedi. Bu durumda bizim artık bir şey dememize gerek yok, herkesin buraya gelip, görüp ona göre karar vermesini istiyoruz. İnşallah belediyemiz amfi tiyatro bittikten sonra sosyal ve kültürel programlarla burayı aktivite merkezi yapmayı da planlıyor. Isparta daha yaşanabilir bir şehir, sosyal belediyeciliğin, vatandaşımızın kültürel, sanat anlamında ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir mekana da hem görselliği, hem de işlevselliği ile ona ulaşacak. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e ve ekibine Isparta halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi.