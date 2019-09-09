Son Dakika Haberleri: Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş yolları için geri sayım
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Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş yolları için geri sayım

52 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirde bisiklet kullanımını arttıracak yeni çalışmayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş yolları için geri sayım, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirde bisiklet kullanımını arttıracak yeni çalışmayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirde bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve bisiklet kültürünü arttırmak adına Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü kıyılarına ulaşacak yeni yürüyüş ve bisiklet yollarının 1. etabında sona yaklaştı. Aydınlatma sistemlerinin yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yolları güzergahlarının ardından Yazlık Kavşağı ile Ayçiçeği Bisiklet Vadisi arasında kalan kısımda asfalt çalışmalarını da başlattı. Projede kısa süre içerisinde asfalt çalışmaları da tamamlanacak, çizgileri çekilecek ve hizmete sunulacak.


Konuyla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bisiklet Dostu Şehir: Sakarya hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor, yeni bisiklet yollarını şehrimize kazandırıyoruz. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü kıyılarına kadar ulaşacak yeni bisiklet ve yürüyüş yolunun 1. etabı olan Yazlık Kavşağı ile Ayçiçeği Bisiklet Vadisi arasında sona yaklaştık. Asfalt ekiplerimiz bölgede çalışmalarına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanan asfaltın ardından yol çizgilerini çekip kullanıma hazır hale getireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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