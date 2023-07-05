Şehrin yenisi "Arwin Cihangir." - Son Dakika
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Şehrin yenisi "Arwin Cihangir."

Şehrin yenisi "Arwin Cihangir."

05.07.2023 17:25

İstanbul'un en yeni restoranı Arwin Cihangir, misafirlerini tarihi yarımada ve muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde ağırlıyor. Yeşille maviyi, tarihle modern hayatı buluşturan restoran, İstanbul'un merkezinde ancak şehrin gürültüsünden uzak keyifli bir yemek deneyimi vaat ediyor. Dünya mutfağının yanında Diyarbakır'ın en lezzetli yemeklerini sunan mekânda vegan ve vejetaryenler için de seçenekler mevcut.

İstanbul'un en popüler adreslerinden Beyoğlu'nda lezzetleriyle iddialı bir restoran hizmete girdi. Defterdar Yokuşu'ndaki Fragments Hotel'in terasında açılan Arwin Cihangir, hem tarihi yarımada hem de büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlamaya başladı. Arwin, merkezi bir konumda yer almasına rağmen gürültüden uzak şık bir atmosferde keyifli bir yemek deneyimi vaat ediyor.

DİYARBAKIR'DAN İSTANBUL'A UZANAN LEZZETLER

Yeşille maviyi, tarihle modern hayatı buluşturan Arwin Cihangir, haftanın 7 günü açık. Mekân güne serpme kahvaltı servisiyle başlıyor. Dünya mutfağından örnekler sunan, ayrıca Diyarbakır'ın yerel lezzetlerini İstanbul'a taşıyan restoranın menüsünde et yemeklerinin yanı sıra vegan ve vejetaryenler için özenle hazırlanan alternatifler de yer alıyor.

HER DAMAK TADINA UYGUN

Ana yemek, ara sıcak ve meze seçenekleri ile zenginleşen menüde hamburgerden makarnaya ve salata çeşitlerine kadar her damak tadına uygun yemekler bulunuyor. Sıcak ve samimi bir mekân arayanların yeni adresi olan Arwin, içecek menüsüyle de oldukça iddialı.

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Son Dakika Toplum Şehrin yenisi 'Arwin Cihangir.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehrin yenisi "Arwin Cihangir." - Son Dakika
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