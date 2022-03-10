Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi

10.03.2022 09:35

Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi -İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi

- İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, Aydos ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde cadde, sokak ve evlerin çatısı beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karlı havada yürümekte zorlandı. Şehrin manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi
Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi
Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi

YORUMLAR
500
İşte İstanbul'u esir alacak Aybar kar fırtınasının haritası İşte İstanbul'u esir alacak Aybar kar fırtınasının haritası ARNAVUTKÖY'DE KAR TEKRAR BAŞLADI ARNAVUTKÖY'DE KAR TEKRAR BAŞLADI

İstanbul, Drone, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
09:37 İngiliz ordusunda Ukrayna firarları: Emirlere karşı çıkıp savaşa katılmak üzere kaçtılar
09:35 İsrail Cumhurbaşkanı, Anıtkabir defterine İngilizce ve İbranice yazılar yazdı
09:35 İşte İstanbul'u esir alacak Aybar kar fırtınasının haritası
09:30 Tren garı umut istasyonu oldu! Savaş mağdurları için son çare!
09:28 Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye
09:16 Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu
09:08 Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı
09:05 Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?
08:56 Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 09:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement