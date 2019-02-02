Şehrini 53 Senedir Tuvallere Taşıyor

Şanlıurfa'da memur emeklisi ressam Nihat Kürkçüoğlu, 53 yıldır kentin Balıklıgöl, Harran ve Göbeklitepe gibi tarihi ve turistik değerlerini tuvallere yansıtıyor.

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da memur emeklisi ressam Nihat Kürkçüoğlu, 53 yıldır kentin Balıklıgöl, Harran ve Göbeklitepe gibi tarihi ve turistik değerlerini tuvallere yansıtıyor.



Ortaokul yıllarında başladığı resim merakını sürdüren 72 yaşındaki Kürkçüoğlu, gününün büyük bölümünü atölyesinde resimler yaparak geçiriyor.



Resme yeterince zaman ayıramadığı için 10 yıl yaptığı öğretmenlik mesleğinden ayrılarak dönemin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde memur olarak işe başlayan Kürkçüoğlu, o tarihten itibaren hayatını resme adadı.



Göbeklitepe, Balıklıgöl Yerleşkesi, Harran gibi şehrin tarihi ve turistik değerlerini günlerce süren çalışmayla tuvallere yansıtan Kürkçüoğlu'nun birbirinden güzel tabloları, kentin tanıtımı için başta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre gelen protokol üyelerine hediye ediliyor.



Eserlerinden bir kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür koleksiyonuna alınan Kürkçüoğlu, aralarında İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu birçok şehirde resim sergileri açtı.



Şanlıurfa'nın tanıtımına katkılarından dolayı 2 ayrı sanat ödülü de alan Kürkçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat hayatı boyunca kenti anlatan yüzlerce tablo yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Dönemin Şanlıurfa Valisi Erdoğan Cebeci'nin bir resmini beğenmesiyle hayatının değiştiğini anlatan Kürkçüoğlu, şöyle konuştu:



"O dönem Şanlıurfa'nın önemli yerlerinden oluşan 40 tabloyu valiliğe kazandırdım. Yaptığım resimler o dönem kenti ziyaret eden cumhurbaşkanı ve başbakan gibi önemli isimlere hediye edildi. Sonra emekli oldum ve kendi atölyemi açtım. 53 yıldır ressamlık yapıyorum. Allah'tan bana 10 sene daha ömür vermesini istiyorum çünkü elimde 100'e yakın yarım kalan tablom var. Ömrüm yeterse bunları bitirmek istiyorum. Amacım Şanlıurfa'ya resim müzesi açılmasıdır. Yaptığım resimleri de müze için saklıyorum ve satmıyorum. Yetkililerden bana bu konuda destek vermelerini istiyorum. Resim benim için bir yaşam biçimi. Yaşım 72 ama her gün atölyeme gelerek resim yapmaya devam ediyorum. Resimler emek ister bazıları aylarca bazıları ise bir haftada bitiyor."



"Göbeklitepe için özel çalışma"



2019 senesinin Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle bir aydır Göbeklitepe resimleri yapmaya başladığını anlatan Kürkçüoğlu, hedefinin en az 30-40 Göbeklipe resmi yapmak olduğunu ifade etti.



Göbeklitepe'nin tanıtımı için elinden geleni yapmaya çalışacağını dile getiren Kürkçüoğlu, şunları söyledi:



"Türkiye'nin bazı kentlerinde açılan sergilerde Göbeklitepe'yi tanıtmam lazım. Bundan sonra Göbeklitepe çizmeye çalışacağım. Klasik resim yapıyorum. Resimleri sanat için değil, Şanlıurfa için yapıyorum. Resim benim için su gibi ekmek gibidir. Bir gün çalışmazsam huzurum kaçıyor. Hasta olunca veya bir işim çıkınca atölyeye gidemezsem aklımda hep resimlerimde kalıyor. Ben Şanlıurfa delisiyim. Sevda biter, aşk biter ama delilik kalıcıdır. Daha önceleri resimleri satıyordum ama şimdi satmıyorum. Elimde 100 resim var, 100 tane de tamamlanacak.



Harran'da da resim müzesi açılmasını istiyorum. Elimde 50'ye yakın resim var, bunları satmak da istemiyorum, resimlerimi müzeye vermek istiyorum. Sadece benim resimlerim değil diğer ressamların da Şanlıurfa resimleri müzede olsun. Bazı ressam arkadaşlara rica ediyorum beğendiğim resimleri satmayın ileride müze açılınca veririz diyorum. Onlar da resimleri müze için saklıyor. Şanlıurfa'da yapmadığım resim yok. Şanlıurfa ressamlar için bulunmaz bir yer. Tarihi sokakları, hamamları, kalesiyle çok özel bir kenttir."

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!

AK Parti, İdam Kararı Verilen Türk Şoför İçin Harekete Geçti

Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz