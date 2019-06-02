Son Dakika Haberleri: Şehzadeler ailesi bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Şehzadeler ailesi bayramlaştı

1 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi personeli ve meclis üyelerini Veziroğlu Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarda ağırladı.

Şehzadeler ailesi bayramlaştı, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi personeli ve meclis üyelerini Veziroğlu Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarda ağırladı. Şehzadeler ailesi, önce aynı sofrada oruç açtı ardından bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin belediye personeli ve meclis üyelerini Veziroğlu Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarda ağırladı. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de tam kadro yer aldığı iftarda davetlilere hitap eden Başkan Çelik, Ramazan ayının son günlerinin yaşandığına değinerek, "Allah'ım sağlık ve afiyet içerisinde bizi Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Mübarek bayramlar, geceler Müslümanların birliğine beraberliğine kardeşliğine vesile olsun. Allah tuttuğunuz bütün oruçları kabul etsin. Allah'ım bu güzel şehrimize havasını soluyup, suyunu içtiğimiz aziz şehrimize güzel hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin. Çünkü biz hep birlikte bir aileyiz. Bugüne kadar güzel başarılı hizmetlere imza attık. İnanıyorum ki bundan sonra da el birliği, gönül birliği ve samimiyetle daha iyilerini daha güzellerini hayata geçireceğiz. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Okunan ezanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı dualar edildi. İftar sonrası Başkan Çelik ve başkan yardımcıları misafirlerini tek tek uğurlarken, onlarla bayramlaştı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:39 Kaynak: İHA
Şehzadeler Belediyesi, Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor Son dakika! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Samsun'daki tesisi, CHP'li başkan kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 15:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehzadeler ailesi bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]