Şehzadeler Belediyesi 22 mahallenin ses ve güvenlik sistemlerini yeniledi - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki 22 mahalleye yönelik bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 22 mahalledeki ses sistemi ile güvenlik kamerası sistemleri bakıma alındı, bozuk olanlar yenilendi. Yapılan hizmet mahalle muhtarlarından büyük takdir gördü.

Şehzadeler Belediyesi, mahallelerde büyük öneme sahip olan ses sistemleri ve güvenlik kamerası sistemlerini bakıma aldı. 22 mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında sistemler bakıma alındı ve zaman içerinde kullanım dışı kalanlar yenileri ile değiştiriliyor. Çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Geçmiş dönemlerde özellikle beldeden mahalleye geçen yerleşim yerlerimizde var olan anons ve güvenlik kamerası sistemleri zaman içerisinde yıpranmış, kimi noktalarda da tamamen kullanım dışı kalmış. Mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde mahalle muhtarlarımızın bizden bu konuda talebi vardı. Biz de bu talebe kayıtsız kalmadık. 22 mahallemizde ses ve güvenlik kameralarına yönelik bakım çalışması başlattık ve bozulan, kullanım dışı kalanları yeniliyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA