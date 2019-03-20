Şehzadeler Belediyesi İki Çok Amaçlı Salonu Daha Hizmete Açtı

Şehzadeler Belediyesi'nin Belenyenice ve Kağan mahallelerinde yaptığı çok amaçlı salonlar törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Şehzadeler Belediyesi'nin Belenyenice ve Kağan mahallelerinde yaptığı çok amaçlı salonlar törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, açılan salonların hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde de Şehzadeler'de hizmet destanları yazacaklarını söyledi.



Şehzadeler ilçesinde yaşayan vatandaşların talep ve isteklerine göre ilçedeki yatırım, hizmet ve projeleri hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, iki mahallesinde daha vatandaşların sesine kulak verdi. Belenyenice ve Kağan mahallelerinin talep ettikleri çok amaçlı salonlar tamamlanarak hizmete açıldı.



İlk tören Belenyenice'de



İlk tören Belenyenice Mahallesi'nde düzenlendi. Şehzadeler Mehter Takımı'nın konser verdiği törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşması yapan Belenyenice Muhtarı Veli Korkmaz, çok amaçlı salonun yapımı için Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür ederek, mahallenin büyük bir eksiğinin giderilmiş olduğunu söyledi. Daha sonra Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, vatandaşlara hitap etti. Belenyenice Mahallesi'ne yapılan hizmetler hakkında anımsatmada bulunan Başkan Çelik, daha sonra yapılan salon hakkında teknik bilgiler verdi. Başkan Çelik, çok amaçlı salonun KDV dahil 400 bin TL'ye mal olduğunu belirterek, "Belenyenice Mahallemize hayırlı olsun. Yeni dönemde Cumhur İttifakı olarak ilçemize daha fazla hizmet edecek, hizmet destanları yazacağız. Belenyenice Mahallemizin de ihtiyacı olan diğer hizmet ve yatırımları bir bir hayata geçireceğiz. " dedi.



Başkan Çelik'in ardından AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli mahalle halkına seslenerek, Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü de törende vatandaşlara seslenerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi. Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde Şehzadeler Belediyesi Belenyenice Çok Amaçlı Salonu, açılış kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.



Günün ikinci açılışı Kağan'da



Açılış töreninin bir diğer adresi Kağan Mahallesi oldu. Açılış için toplanan vatandaşlara ilk olarak Mahalle Muhtarı Kemal Kahraman seslendi. Kahraman, çok amaçlı salon için Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik ve emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Kağan Mahallesi'ne yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik 330 bin TL'ye mal olan çok amaçlı salonun teknik özellikleri hakkında bilgi vererek "İlçe merkezinde hangi kalitede, hangi malzeme ile bu tür eserleri yapıyorsak Kağan Mahallemize de aynı kalite ve özellikte yaptık. Kağan Mahallemize hayırlı olsun." dedi.



Yeni dönemin Cumhur İttifakı ile bambaşka bir dönem olacağını belirten Başkan Çelik, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cengiz Ergün merkezi hükümetten daha fazla destek alacak, biz de büyükşehir belediyesinden daha fazla destek alacağız. Yatırım ve hizmetlerimizi mahallelerimize daha fazla daha hızlı ulaştıracağız" şeklinde konuştu.



AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli Cumhur İttifakı'nın önemini, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü de büyükşehir belediyesinin hizmetlerini anlattı. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Şehzadeler Belediyesi Kağan Çok Amaçlı Salonu hizmete açıldı. - MANİSA

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