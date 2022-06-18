Şehzadeler Belediyesi'nden 21 mahalleye ses ve güvenlik sistemi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehzadeler Belediyesi'nden 21 mahalleye ses ve güvenlik sistemi

18.06.2022 13:56
Şehzadeler Belediyesi'nden 21 mahalleye ses ve güvenlik sistemi

Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki 21 mahalleye yönelik başlattığı çalışmaylaa mahallelere ses sistemi ve güvenlik kameraları kuruyor.

Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki 21 mahalleye yönelik başlattığı çalışmaylaa mahallelere ses sistemi ve güvenlik kameraları kuruyor.

Şehzadeler Belediyesi, mahallelerde büyük öneme sahip olan ses sistemleri ve güvenlik kamerası sistemlerini yeniliyor. Geçtiğimiz yıl 22 mahallede yürütülen çalışma bu yıl da 21 mahallede gerçekleştiriliyor. Çalışmada mevcutta var olup ancak çalışmayan sistemler bakıma alınıyor ve zaman içerisinde kullanım dışı kalan parçalar yenileri ile değiştiriliyor. Hiç olmayan mahallelere ise ses sitemi ve güvenlik kameraları sıfırdan kuruluyor. Çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Geçmiş dönemlerde özellikle beldeden mahalleye geçen yerleşim yerlerimizde var olan ses ve güvenlik kamerası sistemleri zaman içerisinde yıpranmış, kimi noktalarda da tamamen kullanım dışı kalmış. Mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde mahalle muhtarlarımızın bizden bu konuda talebi vardı. Biz de bu talebe kayıtsız kalmadık. Geçtiğimiz yıl 22 mahallemizde ses ve güvenlik kameralarına yönelik bakım çalışması başlattık ve bozulan, kullanım dışı kalanları yeniledik. Bu yıl da çalışmamızı 21 mahallemizde devam ettiriyoruz. Önceden yapılmış ama çalışmayan mahallelerde sistemleri yenileyip, kullanılır duruma getiriyoruz. Olmayan mahallelerimize ise sıfırdan kuruyoruz. Çalışmalar başladı, bazı mahallelerimizde sistemler kuruldu. Program dahilinde diğer mahallelerimizde de çalışma devam edecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Şehzadeler Belediyesi tükettiği elektriği güneşten sağlayacak Şehzadeler Belediyesi tükettiği elektriği güneşten sağlayacak
Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehzadeler Belediyesi'nden 21 mahalleye ses ve güvenlik sistemi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 14:02:51. #1.11#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi'nden 21 mahalleye ses ve güvenlik sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement