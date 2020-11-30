Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu

30.11.2020 14:43
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu, System.String[]

Sokak hayvanları için sayısız çalışmayı hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, sokaktaki hayvanlara hizmet verecek Can Dostlar Hizmet Aracını filosuna dahil ederek, hizmet yelpazesini genişletti.

Sokak hayvanları için sayısız çalışmayı hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, sokaktaki hayvanlara hizmet verecek Can Dostlar Hizmet Aracını filosuna dahil ederek, hizmet yelpazesini genişletti. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şubesi'ne 1 tonun üzerinde mama desteğinde bulunduklarını, sokak hayvanları için yeni besleme odakları yaptıklarını ve bunları da derneğin yönlendirmesi ile kentin değişik noktalarına yerleştireceklerini ifade etti.

Şehzadeler Belediyesi, özellikle hasta ve yaralı sokak hayvanlarının taşınmasında hizmet verecek Can Dostlar Hizmet Aracını hizmete soktu. Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şube Başkanı Reyhan Elbirliler'in de hazır bunduğu araç tanıtım töreninde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hizmet filosuna dahil edilen aracın hayırlı olması dileğinde bulundu. Havaların iyice soğuduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, Şehzadeler'de insanların dışında kediler, köpekler, kuşlar gibi canlıların da yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu: "Şehrimizde yaşayan tüm canlıları düşünmemiz, onlarla huzur içerisinde yaşamamız gerekiyor. Bu noktada belli yatırımlar yaptık. Bunlardan birisi de bu yeni Can Dostlar Hizmet Aracımız. Bu aracımız belediyemizin hizmet kervanına dahil edildi. Veterinerimiz, sokak hayvanları birimimizdeki arkadaşlarımız artık daha iyi standartlarda olan bu aracımızla hizmet verecekler. Yine Hayvanları Koruma Derneği'mize 1 tonun üzerinde mamayı teslim ediyoruz. Biz belediye ekiplerimizle besleme noktalarında besleme yapıyoruz ama her köşeye her an yetişmemiz mümkün değil. Bu noktada Hayvanları Koruma Derneğimiz var ki çok başarılılar. Değerli Başkanımız Reyhan Hanım adeta kendisini bu işe vakfetmiş durumda. Başkanımıza kedi ve köpek mamalarını teslim ediyoruz. Bundan sonra da desteğimiz devam edecek. Yeni beslenme odakları yaptırdık. Derneğimizin yönlendirmesi ile bunları şehrimizin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştireceğiz. Can dostlarımıza daha fazla hizmet edebilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz."

Vatandaşlara canlar için çağrı

Sokak hayvanları için vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Çelik, "Çok fazla bir şey istemiyoruz. Kapımızın önüne bir kap su bir kap yemek koyalım. Onlar da can. Onların ihtiyaçlarını da karşılamak insan olarak bizlerin görevidir. Bu noktada çaba ve gayret sarf eden Değerli Başkanımıza derneğimizin gönüllülerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, kurum ve kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum örgütleri el birliği ile daha fazla hizmet edebiliriz. Yeni hizmet aracımız hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin desteği çok önemli

Kedi, köpek ve kuşların da şehrin bir parçası olduğuna, onların kış şartları karşında daha da zorlandığına dikkat çeken Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şube Başkanı Reyhan Elbirliler de şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz pandemi ve kış şartları ile canların mücadele edebilmesi için karınlarının tok olması lazım. Bizler elimizden geldiğince besleme yapmaya çalışıyoruz ancak olmuyor. Yerel yönetimlerin desteği bizler için çok önemli. Aracımız ve verilecek mamalar bizim büyük bir açığımızı kapatmış olacak. Besleme yapan gruplarımız var. Verilen mamaları onlara vereceğiz. Özellikle kırsal bölgelerdeki hayvanlar için iyi olacak. Nakil aracı bir lüks değil, ihtiyaç. Özellikle hasta ve yaralı hayvanların taşınmasında çok büyük bir ihtiyaç. Temin ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki günlerde ilçemize yakışır bir bakımevimiz de olur." - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu - Son Dakika


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