Şehzadeler Belediyesi yeni hizmet binasına taşınacak - Son Dakika

Şehzadeler Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin yakın zamanda yeni hizmet binasına taşınacağını duyurdu. Başkan Çelik, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'le bir süredir istişare halindeydik. Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin bulunduğu eski Manisa Belediyesi binası tamamen boşaltılacak ve Şehzadeler Belediyesi olarak biz buraya taşınacağız." dedi.



Şehzadeler Belediye Meclisi 2020 yılı Ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında Kültür Sitesi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi.



Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, meclis üyeleri ve Manisalıların yeni yılını tebrik etti. Başkan Çelik, "Bu ay ki meclis toplantımız, aynı zamanda 2020 yılının ilk meclisi. Geride bıraktığımız yıllarda Şehzadelerimiz için, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için, birçok önemli karara hep birlikte imza attık. Bu yıl da aynı şekilde halkımızın refahı, mutluluğu için pek çok önemli çalışmayı birlikte hayata geçirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Siz değerli meclis üyelerimizin ve tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini, insanlığın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum." dedi.



Uygur Türklerine yapılan soykırım



Daha sonra ülke gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Çelik, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı soykırım hakkında konuştu. Başkan Çelik şöyle dedi: "Çin, Doğu Türkistan'da yıllardan beri insan haklarını çiğnemekte Uygur Türkleri üzerinde sistematik soykırım uygulamaktadır. Her milletin kendi inancı kültürü ve değerleri ile yaşamasının ilahi ve doğal hakkı olduğu evrensel bir gerçektir. Hiçbir millet birlikte yaşadığı egemen milletin kültür ve inancını/dinini taklit etmeye zorlanamaz. Bu doğal ve ilahi bir kanundur ve her millet gibi Çin yönetimi de bu evrensel ilahi gerçeğe uymaya ikna ve mecbur edilmelidir. Her milletin kendi inanç ve kültürünü rahatça yaşadığı evrensel insanlık ailesi düzenine bütün insanlık ve devletlerin uyması ile savaşsız bir evrensel düzene geçilebileceğini kamuoyu ile paylaşıyor Çin'i insan haklarına saygılı olmaya davet ediyor, Uygur Türkü kardeşlerimize yapılan insanlık dışı baskı ve soykırımın bir an önce son bulmasını istiyoruz."



Müslümanlara yardım çağrısı



Suriye'de sağlanan ateşkesin bozulmasıyla birlikte İdlib'ten başlayan yeni göç dalgasıyla Türkiye sınırlarına 200 binden fazla insanın daha geldiğini hatırlatan Başkan Çelik, Manisalıları Müslümanlara yardım etmeye çağırdı. Başkan Çelik, "Her şeylerini geride bırakıp canını kurtaran insanlar buldukları bir zeytin ağacının dibinde yaşamaya çalışıyor. Sarınacak battaniye, yiyecek ekmek bulamayan yüzbinlerce insan dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyuyor. Kızılay gibi İHH gibi yardım kuruluşlarımız, acil yardım müdahalesiyle yaraları sarmaya çalışıyor. Hemşehrilerimiz de ayni ve nakdi bağışlarıyla çalışmaya destek verebilir, bir insana yardım eli uzatabilir. Ben yardımsever Manisa halkını, hemşehrilerimi yardım kuruluşlarımızın başlattığı kampanyalara destek olarak, Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatmaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.



Libya tezkeresi



Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine imkan tanıyan tezkerenin kabul edilmesine de değinen Başkan Çelik, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, Libya'ya asker gönderebilmemizin yolunu açan tezkere kabul edildi. Akdeniz'de bize hapishane inşa etmeye çalışanlara karşı Akdeniz'in ufkumuz olduğunu önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile bugün de Libya Tezkeresi ile gösterdik. Kuşkusuz Akdeniz denkleminde hukukla hareket eden ve işgalci amaçları olmayan yegane ülkeyiz. Libya Tezkeresi etrafımızdaki ülkelerde boy gösteren vahşi işgalciliğe, yeni sömürgeciliğe karşı hukuktan, sorumluluktan ve barıştan yana bir iradedir. Türkiye gerek diplomasi ile gerekse sahada irade ortaya koyarak yakın bölgemizdeki işgalciliğe karşı duruş sergilendi. Allah askerimizi muvaffak eylesin." şeklinde konuştu.



Yerli ve milli otomobil



Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilini üretmesine de sözlerinde yer veren Başkan Çelik, "Ülkemizin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ettik. Ülkemizin ve milletimizin değeri olacak yerli otomobilin hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Yapamazlar, başaramazlar, beceremezler dediler ama ülkemiz bu söylemlere en iyi cevabı verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha müreffeh daha güçlü Türkiye ideali ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bize bu gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, babayiğitlere teşekkür ediyoruz. Rabbim ülkemize ve milletimize hayırlı eylesin." dedi.



Şehzadeler'e 400 sosyal konut



Ülke gündemindeki gelişmeleri değerlendiren Başkan Çelik daha sonra Şehzadeler'e yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Şahzadeler'e sosyal konut yapılması için uzun zamandır çalıştıklarını kaydeden başkan Çelik, "Uzun zamandır ilçemize sosyal konut yapılması için büyük çaba ve gayret sarf ediyorduk. Nihayet bu çaba ve gayretlerimizin meyvesini almaya başlayacağız. Toplu Konut İdaresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi ile vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak. Proje kapsamına ilçemiz de dahil edildi. Sancaklıbozköy Mahallemizde 100 dönümlük bir alanda sosyal konut yapılabilmesi için gerekli şartları oluşturmuş ve TOKİ'ye teslim etmiştik. TOKİ, proje kapsamında Sancaklıbozköy'e 2+1 şeklinde 400 sosyal konut yapacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız 15 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını Ziraat Bankası şubelerine yapabilecek. İlçemizin de projeye dahil edilmiş olması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Manisa Milletvekillerimiz ve TOKİ yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Spor tesisleri yatırımları



Başkan Çelik müjdesini aralık ayı meclisinde duyurdukları spor tesisleri yatırımları için de ilk adımı attıklarını söyledi. Başkan Çelik^, "Aralık ayı meclisimizde dört mahallemize Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile 5 milyon TL'lik dört ayrı spor kompleksinin yapılacağını müjdelemiştik. Bunlardan Selimşahlar Mahallesine yapacağımız halı saha için protokolümüzü imzaladık. Yapımına kısa süre sonra başlayacağız. Karayenice Mahallemize yapacağımız halı saha ile Ahmet Bedevi Mahallesine yapacağımız, halı saha standartlarının da üzerindeki, amatör spor kulüplerinin antrenmanlarını da yapabilecekleri, saha için de hazırlıklarımız devam ediyor." dedi.



Sancaklıiğdecik'e düğün salonu



2020 yılının ilk meclisinde Sancaklıiğdecik Mahallesine de düğün salonu müjdesi geldi. Başkan Çelik mahalleye ihtiyaç duyulan düğün salonunu yapmak için ihale aşamasına geldiklerini söyleyerek, "Sancaklıiğdecik Mahallemize yapacağımız 565 metrekarelik, içinde yazlık ve kışlık bölümlerin yer alacağı, düğün salonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Kısa süre sonra ihalesine çıkacağız. Şehzadelerimize hayırlı olsun." Şeklinde konuştu.



Neslihan Can adı çeşmeyle yaşatılacak



Kanserle mücadelenin sembol ismi Neslihan Can adını ailesi ile yaptıkları görüşmeler neticesinde belediyenin yapacağı bir hayır çeşmesi ile yaşatacaklarını da açıklayan Başkan Çelik, "Yakın zamanda kaybettiğimiz Neslihan Can kardeşimiz; yakalandığı amansız hastalık karşısında pes etmeyen, yılmayan, ümidini yitirmeyen, üzerine düşen bütün görevleri yerine getirerek sembol, örnek bir duruş sergilemişti. Vefatı hepimizi derinden üzdü. Kanserle mücadelenin sembol ismi Neslihan Can adını belediye olarak Çerkez Mahmudiye Mahallesinde yaptıracağımız hayır çeşmesi ile yaşatacağız. Ailesi ile de görüştük istekleri bu yönde. Neslihan Can kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum." şeklinde konuştu.



Temiz şehir Şehzadeler



Şehzadeler Belediyesi'nin kısa süre önce başlattığı Temiz Şehir Şehzadeler Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Çelik şöyle dedi: "Temizlik konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla başta valiliğimiz ve kaymakamlığımız olmak üzere, kentimizdeki kurum- kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerimizin desteğiyle 'Temiz Şehir Şehzadeler' projemizin tanıtımını yapıp başlattık. Büyük Temizlik Yürüyüşü gerçekleştirerek kamuoyunun dikkatini çektik. 171 bin kişi nüfusu olan ilçemizde, 228 kişilik temizlik kadromuz ve 47 aracımızla her gün 150 ton çöp topluyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki harcadığımız onca çaba ve gayrete karşılık temizlikte istediğimiz noktada değiliz. Her kişinin ardına bir temizlik görevlisi koyamayız. Dünyanın hiçbir yerinde de bu yok. Yapacağımız şey çok basit. Bir kapımızın önünü temiz tutalım, iki kirletmeyelim. Oluşan birliktelik, gençlerimizin heyecan ve desteğiyle, yapacağımız eğitim çalışmalarıyla birlikte temiz şehir Şehzadeler'e kavuşacağımıza Manisa'ya ve Türkiye'ye örnek olacağımıza yürekten inanıyorum."



Şehzadeler Belediyesi taşınıyor



Başkan Çelik'in değerlendirmelerinin ardından Ocak ayı meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Başkan Çelik gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında Şehzadeler Belediyesi'nin kısa süre sonra yeni hizmet binasına taşınacağını duyurdu. Başkan Çelik, "Buradan bir müjdeyi de duyurmak istiyorum. Bir süredir Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le istişare halindeydik. Bilindiği gibi eski Manisa Belediyesi'nin hizmet binasının tapusu bize ait olmasına karşın içinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimleri vardı. Kısmen Büyükşehir Belediyesi'nin kısmen de Şehzadeler Belediyesi'nin aynı binada hizmet vermesi gündemdeyken son yaptığımız görüşmeler ile Başkan Ergün buradaki birimlerini tamamen boşaltacaklarını ilettiler. Kısa süre sonra binada gerekli tadilatları yaparak, Şehzadeler Belediyesi olarak eski Manisa Belediyesi hizmet binasına biz taşınacağız. Manisamız ve Şehzadelerimize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.



28 maddenin görüşülüp karara bağlandığı mecliste daha sonra meclis üyeleri söz alarak çeşitli konulardaki görüşlerini dile getirdi. - MANİSA